Alessandro Impagnatiello, cognata condannata per acquisto della sua auto, risultando nullatenente ha evitato il risarcimento alla famiglia Tramontano

Alessandro Impagnatiello avrebbe utilizzato un escamotage per risultare nullatenente, in modo che potesse evitare il risarcimento alla famiglia di Giulia Tramontano: è quanto emerge dalla sentenza del tribunale civile di Milano, che ha condannato sua cognata per aver acquistato la sua auto.

La vicenda si è verificata due mesi dopo il femminicidio per il quale Impagnatiello è stato condannato all’ergastolo: la proprietà dell’auto che il barman aveva usato per il trasporto del cadavere passò a Laura Ciuladaite, moglie di Omar Impagnatiello.

Per la famiglia Tramontano quello era uno stratagemma per sottrarre quel bene alle loro ragioni creditorie. Alessandro Impagnatiello, infatti, deve 200 mila euro a ciascuno dei genitori dell’ex fidanzata e 150 mila euro a testa al fratello e alla sorella, ma non è risultato nelle condizioni economiche di provvedere ai risarcimenti.

DALLA VENDITA AL FURTO: IL GIALLO DELL’AUTO DI ALESSANDRO IMPAGNATIELLO

Dal carcere aveva firmato una procura speciale al fratello, incaricandolo di occuparsi della vendita dell’auto, la cui proprietà è poi passata alla cognata per 10 mila euro.

Peraltro, quell’auto è al centro di un’altra vicenda: un presunto furto, risalente all’ottobre 2024, per il quale la compagnia assicurativa si è rifiutata di procedere al risarcimento, non essendo convinta della genuinità dell’episodio.

Per la questione della vendita, comunque, la cognata di Impagnatiello è stata condannata a risarcire la famiglia di Giulia Tramontano con 19 mila euro, mentre circa 5 mila euro sono dovuti per le spese legali.

LE PRECISAZIONI DELLA FAMIGLIA TRAMONTANO

Il legale dei familiari della vittima del femminicidio ha però precisato, come riportato da la Repubblica, che il loro obiettivo era fare in modo che l’auto non potesse circolare, visto che la Procura di Milano non l’aveva sequestrata, trattandosi del mezzo con cui era stato occultato e trasportato il cadavere di Giulia.

L’avvocato Giovanni Cacciapuoti ha aggiunto che l’azione civile era stata intentata per ottenere la revoca della vendita del veicolo, di cui poi si sono perse le tracce.

Infatti, è poi emersa la denuncia di furto, che non è stata indennizzata dalla compagnia assicurativa perché, appunto, non convinta della veridicità dell’evento.