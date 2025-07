Alessandro Impagnatiello, no alla giustizia riparativa: per l'assassino di Giulia Tramontano nessun percorso “alternativo”

Alessandro Impagnatiello non potrà seguire un percorso di giustizia riparativa, almeno per il momento. E’ stata infatti negata la circostanza introdotta con la riforma Cartabia, che può essere applicata in determinati casi. Come riferito dai principali media in queste ore, a cominciare dal sito dell’agenzia di stampa Ansa, non è però questo il caso, di conseguenza l’assassinio di Giulia Tramontano, già condannato all’ergastolo in primo grado e in Appello (nel secondo grado di giudizio è decaduta però l’aggravante della premeditazione), dovrà restare ancora a lungo dietro le sbarre senza poter incontrare la famiglia di Giulia Tramontanto.

Sequestro Cristina Mazzotti, processo bis a Como/ "Torturata e uccisa in modo disumano dalla 'ndrangheta"

Il percorso della giustizia riparativa è stato sperimentato negli ultimi anni negli Stati Uniti, e ha dato i suoi frutti; permette al condannato di incontrare le vittime e i famigliari delle stesse, alla presenza di un mediatore, di modo che di fatto il condannato possa espiare i suoi peccati e nel contempo anche i parenti delle vittime possano in qualche modo liberarsi, finendo faccia a faccia con colui che ha ammazzato un loro caro. La corte d’Assise di Appello di Milano ha però respinto la richiesta del difensore del detenuto 32enne, ex barman di Milano, in quanto lo stesso assassino non avrebbe ancora rielaborato quanto fatto. Di conseguenza per i giudici tale percorso sarebbe di fatto inutile, per questo la proposta è stata rigettata.

Rocca di Papa: arrestato per aver ucciso killer del figlio/ La vendetta di Guglielmo Palozzi dopo 5 anni

ALESSANDRO IMPAGNATIELLO, L’ATTEGGIAMENTO CAMBIATO NEL CORSO DELLE UDIENZE

Se nelle primissime udienze del processo Alessandro Impagnatiello era apparso decisamente provato, con la barba lunga, il capo chino, spesso e volentieri in lacrime, con il passare del processo l’assassino reo confesso di Giulia Tramontano aveva cambiato atteggiamento, apparendo senza dubbio più “spavaldo”, sicuro di se, con lo sguardo dritto e una posizione eretta. Di mezzo quei due gesti quasi di stizza al sentire la condanna all’ergastolo, forse per esprimere il proprio disappunto nei confronti della stessa.

Omicidio Luino/ Avvocato Ammanuel Rezzonico: “Credo che abbia qualche problema psicofisico”

La richiesta di giustizia riparativa è stata respinta anche per un altro grande motivo, il fatto che la famiglia di Giulia Tramontato al momento è indisponibile (“condizione per ora irretrattabile scrive il giudice”), ad incontrare l’assassino della figlia/sorella e quindi ad iniziare un programma riparativo con lo stesso. I genitori di Giulia, ma soprattutto la sorella, si sono sempre scagliati contro Alessandro Impagnatiello, che non dimentichiamo, nei primi giorni dopo la scomparsa aveva dato vita ad una messinscena, depistando le indagini. Aveva anche avuto il coraggio di inviare una nota vocale alla madre della ragazza, dicendo che erano sparite delle cose da casa, degli effetti personali della giovane, inscenando un suo allontanamento volontario quando in realtà era già morta.

ALESSANDRO IMPAGNATIELLO, COSA ACCADDE IL 27 MAGGIO DEL 2023

Non è ben chiaro quale sia stata la reale motivazione che ha spinto il ragazzo ad uccidere la compagna, non dimentichiamo, incinta del loro figlio. Forse il fatto che avesse una relazione clandestina che Giulia aveva scoperto, o forse la circostanza che se l’avesse lasciato avrebbe perso una certa tranquillità economica, anche perchè avrebbe dovuto partecipare al mantenimento del figlio.

Alla fine, il 27 maggio del 2023, dopo essere tornata a casa dall’incontro con l’amante del compagno, è stata sorpresa nella sua abitazione di Senago, colpita con una serie di coltellate in particolare al collo e al torace. Dopo di che Impagnatiello aveva occultato il cadavere fino a che il cerchio attorno a lui non si è stretto sempre di più ed è stato arrestato. Secondo la Corte d’Assise, di fatto Impagnatiello non ha mostrato pentimento, “nessuna rielaborazione critica” nonostante gli sia stata offerta la possibilità durante il processo, nemmeno l’assunzione di responsabilità, da qui la decisione di non concedere la giustizia riparativa al detenuto. Ricordiamo che affinchè la pena possa dirsi definitiva manca solo la Cassazione che difficilmente ribalterà i giudizi dei primi due gradi.

ALESSANDRO IMPAGNATIELLO, IL FIGLIO CAMBIA NOME

Da segnalare infine che Alessandro Impagnatiello ha già un figlio da una precedente relazione e lo stesso ha ottenuto, tramite la madre, la possibilità di cambiare cognome. La donna aveva infatti fatto richiesta, tramite i suoi avvocati, presso la prefettura di Monza e Brianza, in quanto quel cognome, facilmente associabile all’assassino di Giulia Tramontano, sia in quanto non così comune (non si chiama ad esempio Rossi), sia per via della mediaticità che aveva avuto il caso di cronaca nera di Senago, stava creando del disagio al bambino, così come si legge nella motivazione allegata alla richiesta del cambio.

L’istanza è stata accolta pochi giorni fa ed entro agosto diverrà effettiva riconoscendo valide motivazioni psicologiche, sociali e personali. La madre del bimbo ha l’affido esclusivo del figlio dopo che Impagnatiello è stato condannato all’ergastolo.