Alessandro in camera con Carlotta senza telecamere/ Tradimento a Temptation Island?

Nella quarta puntata di Temptation Island 2021 non mancheranno momenti drammatici per le coppie rimaste ancora nei villaggi. In particolare, assisteremo a qualcosa di inedito, uno sviluppo importante per la coppia composta da Alessandro e Jessica. Finora, infatti, i due non sono stato particolarmente protagonisti, tuttavia, nella terza puntata, Jessica si è lasciata molto andare col single Davide Basolo, arrivando ad approcci fisici. Probabilmente è proprio per queste immagini che, nella puntata di Temptation di questa sera, assisteremo ad un inaspettato sviluppo del percorso di Alessandro. Finora lo abbiamo visto solo tra pasti proteici e palestra, questa sera però lo vedremo alle prese con una tentatrice. Si chiama Carlotta la single con cui questa sera Alessandro si lascerà andare alle effusioni che faranno infuriare Jessica.

Alessandro in camera con la single Carlotta a Temptation Island 2021

Nelle immagini che il profilo Instagram di Temptation Island ci ha mostrato in anteprima, Alessandro è sempre vicino alla single Carlotta. I due chiacchierano di sera, poi le entra nella sua camera. Come è ben noto, le camere dei single sono senza telecamere ma con i microfoni, dunque è possibile sentire qualsiasi parola o rumore. Alessandro decide allora di seguire Carlotta in camera ed è qui che pare sia accaduto qualcosa che poco piacerà a Jessica. Che il ragazzo si sia spinto troppo oltre, arrivando a tradirla? La tensione, anche questa sera, sarà dunque alle stelle!

