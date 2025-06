Si chiamava Alessandro Lante della Rovere il padre di Lucrezia Lante della Rovere. Titolo nobiliare ma condizioni economiche non propriamente prospere, l’uomo era nato a Santa Marinella, vicino Roma, nel 1936. La sua casata, una delle più antiche e nobili, ha fatto sì che Alessandro e la sua stirpe avessero un titolo nobiliare. Il padre di Lucrezia Lante della Rovere, nel dettaglio, era un duca. L’uomo, nel 1964, ha sposato Marina Ripa di Meana, che ha assunto questo nome dopo le nozze con un altro uomo. Nel 1966 è nata la loro unica figlia, appunto Lucrezia, che ha scelto di diventare prima modella e dopo attrice.

Giovanni Malagò e Luca Barbareschi, ex compagni di Lucrezia Lante della Rovere/ Tanti amori nella sua vita

Lucrezia Lante della Rovere non ha avuto un rapporto semplice con il padre. “L’uomo del quale ho avuto più paura” nella mia vita: queste le parole usate dall’attrice per parlare del padre, dipendente dall’alcol e dunque spesso fuori controllo per via dello stato di ebbrezza. Anche durante il matrimonio con la mamma, Marina, Alessandro Lante della Rovere sarebbe stato spesso violento: forse proprio questo ha portato alla rottura tra i due solo pochi anni dopo le nozze. L’infanzia di Lucrezia, in una famiglia non unita e con evidenti problemi economici e non soltanto, non è stata facile. Da bambina, infatti, ha dovuto convivere con una madre “diva” e con un padre del quale aveva spesso e volentieri paura.

Ludovica Malagò e Vittoria Malagò, figlie di Lucrezia Lante della Rovere/ "Sono gemelle identiche"

Chi era Alessandro Lante della Rovere, il padre di Lucrezia Lante della Rovere: “A casa non c’era una lira”

A dispetto del titolo nobiliare, Alessandro Lante della Rovere non aveva una situazione economica prospera, come ha raccontato la figlia Lucrezia. “Non c’era una lira. Mio padre aveva la dipendenza dall’alcol e tutto ciò si riversava sulla sua vita, senza lavoro…” ha raccontato Lucrezia. E ancora, l’attrice ha specificato altri dettagli della sua infanzia complessa, spiegando ad esempio che spesso la famiglia non poteva pagare neppure la bolletta del telefono. Una situazione non semplice, dunque, per Lucrezia, che ha scelto di andare via di casa giovanissima per inseguire il suo sogno.