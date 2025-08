Alessandro Leon, figlio ribelle di Raoul Bova: il rifiuto del cognome e il legame speciale con la nonna.

Il figlio di Raoul Bova si chiama Alessandro Leon ed è nato dal matrimonio con l’ex moglie Chiara Giordano nel 2000. Il ragazzo a differenza del papà non ha mai intrapreso una carriera come attore ma ha sempre preferito restare in disparte e condurre un’esistenza lontana dalle telecamere. Non tutti sanno che la nonna di Alessandro è molto famosa: si tratta di Annamaria Bernardini De Pace, la famosissima avvocatessa che in questo periodo difende Bova dal caso di Fabrizio Corona che coinvolge Martina Ceretti.

Ma torniamo ora ad Alessandro Leon Bova. Cosa fa nella vita? E quali sono le sue passioni? Il ragazzo, come abbiamo anticipato, è nato nel 2000 dalla relazione con Chiara Giordano con la quale si era sposato proprio nello stesso anno. Sebbene non abbia seguito la carriera di attore, Alessandro Leon ha una forte passione per l’arte e ha organizzato una mostra di sculture e dipinti a Roma nel 2019. Infatti, da come si legge nel suo profilo di Linkedin, il ragazzo ha frequentato la Rainbow Academy e l’istituto europeo di design. Oggi, lavora come grafico 3D.

Alessandro Leon, il giorno della laurea: “Il mio regalo più bello”

Alessandro Leon tende a non usare il suo cognome, forse per preservare la sua privacy. La mamma Chiara Giordano ha definito il giorno della sua laurea come il suo regalo di Natale più bello. Non tutti sanno che lui ha una nonna molto importante, si tratta dell’avvocato Annamaria Bernardini De Pace, famosa legale nata nel 1948 a Perugia e stimatissima nel mondo degli avvocati divorzisti. Grazie a lei molti vip come Al Bano Carrisi e Romina Power ma anche Ilary Blasi e Francesco Totti hanno potuto gestire al meglio i loro divorzi milionari.