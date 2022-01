Alessandro Lunardi è Nek, Fatti avanti amore a Tali e Quali 2022/ E’ quasi identico!

Alessandro Lunardi è il primo concorrente ad esibirsi a Tali e Quali 2022. “Sono disoccupato e single, ho lavorato nel settore della ristorazione. La mia passione per la musica inizia quando è nata la passione per la gente. I miei amici non vedevano l’ora di vedermi in televisione”, dice nella clip di presentazione. Esteticamente ricorda vagamente Nek in effetti, ma la somiglianza diventa decisamente più evidente dopo l’ottimo lavoro dei truccatori. Alessandro decide di cantare Fatti Avanti Amore, un brano che Carlo Conti adora. “Hai scelto un brano a me particolarmente caro perché mi ricorda una delle mie conduzioni di Sanremo“, gli dice il presentatore.

Alessandro Lunardi è Nek: il commento dei giudici

“Che partenza Alessandro! Sei partito veramente forte!”, il primo commento di Carlo Conti, dopo l’esibizione. Come dargli torto: Alessandro Lunardi è partito col piede giusto, come riconoscono unanimemente i giudici. Loretta Goggi lo promuove a pieni voti: “E’ stato bravissimo e somigliante”. Malgioglio resta estasiato dall’intonazione del primo concorrente e lo esalta. “Sei stato bravo”, concorda Panariello. Biagio Izzo, giudice speciale in quest’edizione NIP, sostiene che avrebbe voluto essere al posto di Alessandro per imitare Nek, in ogni caso approva la sua imitazione.

