Alessandro Macario è il marito della ballerina di origini albanesi Anbeta Toromeni, personaggio che sarà ospite nel programma tv Verissimo, in onda domenica 9 Febbraio 2025. Alessandro e Anbeta si sono conosciuti coltivando la loro passione insieme e sono ormai più uniti che mai: andiamo a vedere insieme chi è Alessandro Macario.

Chi è Mauro Coruzzi in arte Platinette: vita e carriera/ "Dopo ictus ho trovato sollievo nel canto perché..."

Alessandro Macario è un noto ballerino italiano, nato a Napoli anche se non si conosce la data di nascita. Fin da bambino ha coltivato la passione per la danza e ha frequentato la scuola di ballo del San Carlo, poi si diploma in questo campo nella scuola nel 1998 e sotto la guida di Anna Razzi. La danza è la sua più grande passione.

Veronica Peparini e la curiosa proposta di matrimonio di Andreas Muller/ "Così diventerà mio marito"

Negli anni ha avuto una grande crescita che gli ha permesso di cimentarsi alla Scala in alcuni dei più celebri balletti, tra cui possiamo segnare Cenerentola di Nurejev, Romeo e Giulietta e il Grande Gatsby oltre a tanti altri spettacoli. Ha vinto il premio Positano e ha girato in tutto il mondo con un successo ovunque. La danza gli ha permesso anche di trovare il suo grande amore.

Alessandro Macario e il legame unico con Anbeta Toromeni

Alessandro Macario ha conosciuto in questo mondo la ballerina Anbeta Toromeni ed i due si sono sposati nel 2009. Sono più uniti che mai e dal 2016 ballano anche insieme, e lui ne ha parlato al sito Culturalclassic.it: “Io e Anbeta balliamo insieme da tanto tempo e ormai c’è molta sintonia tra di noi, ci conosciamo bene e siamo fortunati ad aver condiviso tante belle produzioni insieme”.

Kikò Nalli, chi è l'ex di Tina Cipollari? Oggi ha una nuova fidanzata, Vanessa Pontarollo/ "Feeling pazzesco"

Anbeta Toromeni ha parlato anche se poco del suo legame con il marito ai microfoni di Verissimo qualche tempo fa e ha raccontato la loro storia: “Il rapporto con Alessandro è sincero, nel bene e nel male anche perchè ormai lui mi conosce al 100 %. Viviamo insieme da 15 anni e siamo molto riservati, passiamo molto tempo insieme”.

Alessandro registrò in quell’occasione un video per la moglie e sottolineò il grande amore nei confronti di Anbeta: “Sono timidissimo e mi sento male, io non potrei immaginare di passare la vita senza di te, sei l’amore della mia vita. Abbiamo avuto momenti belli e meno belli ma ne è valsa la pena perchè li ho passati con te”.