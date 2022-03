Alessandro Marcucci, chi è il fidanzato di Matilde Gioli/ Lei: “Digitai una cosa su Google e…”

Alessandro Marcucci è il fidanzato dell’attrice Matilde Gioli. Nella vita fa l’istruttore di equitazione e proprio grazie alla passione dei cavalli, la sua strada si è incrociata a quella della showgirl. A raccontarlo è stata la stessa Matilde Gioli, che si sarebbe avvicinata ad Alessandro per puro caso, durante una pausa dalle riprese di Doc a Roma: “Ho digitato su Google: Passeggiate a cavallo Roma e ho trovato il numero di telefono di Alessandro. Mi ha messo subito in riga. Lui si occupa spesso di cavalli impegnativi e ha il dono di domarli. È un po’ quello che ha fatto con me. In passato nessun uomo c’era riuscito. Ogni volta scappavo, lui invece riesce a tenermi”. Alessandro e Matilde, quindi, si sono avvicinati soprattutto grazie alla passione per i cavalli. Le loro prime foto insieme, però, sono arrivate un po’ di tempo dopo le prime lezioni, ovvero dopo la vittoria degli azzurri a Euro2020.

Chi è Alessandro Marcucci, fidanzato di Matilde Gioli. L’attrice: “La nostra è una relazione matura”

Aver incontrato Alessandro Marcucci è stato importantissimo per Matilde Gioli, che sostiene di aver trovato una persona speciale e sensibile, capace di apprezzarla per quella che è e non solo per quel che fa: “So che non sto con lui per riempire un vuoto. È una relazione matura: Alessandro è un uomo che mi tiene agganciata alla realtà. È molto lontano dal mondo del cinema: orgoglioso di quello che faccio, contento di avere una donna indipendente, ma se facessi altro per lui sarebbe lo stesso”, ha raccontato l’attrice di Doc in una recente intervista.

