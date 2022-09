Alessandro Marcucci, fidanzato di Matilde Gioli/ Lei: “Prontissima per un figlio…”

Chi è Alessandro Marcucci? Il primo incontro con Matilde Gioli

Alessandro Marcucci è il fidanzato di Matilde Gioli, l’attrice entrata nel cuore degli italiani soprattutto per il suo ruolo nella serie televisiva “Doc nelle tue mani”. A differenza della fidanzata, Alessandro è un uomo semplice e riservato, ben lontano dai riflettori del mondo dello spettacolo, ma a parlarci di lui è stata proprio Matilde che ogni giorno che passa sembra sempre più innamorata di lui. Alessandro è un organizzatore di escursioni a cavallo ed è un appassionato di natura e animali.

Come ha raccontato l’attrice a “Grazia” in un’intervista di ottobre, i due si sono conosciuti per puro caso, grazie ad una sua ricerca su Google. Matilde era impegnata con le riprese della prima stagione di Doc e aveva deciso di cercare su Google delle attività alternative da fare in città, anche lei appassionata di cavalli, si è imbattuta nel numero di telefono di Alessandro, i due hanno fatto una gita insieme e da lì, grazie alla sintonia e alle passioni in comune, è scattato un vero e proprio colpo di fulmine. Da quel giorno i due non si sono più lasciati e spesso postano sui social alcuni dei loro momenti insieme.

Le dichiarazioni di Matilde Gioli su Alessandro Marcucci: “Sono prontissima per un figlio”

Dopo il colpo di fulmine, la relazione tra Alessandro Marcucci e Matilde Gioli è diventata sempre più solida e il loro amore potrebbe portarli presto a prendere decisioni molto importanti. I due si sono spesso mostrati innamoratissimi sui social, entrambi amano i viaggi e gli animali e negli ultimi mesi hanno condiviso dei momenti stupendi insieme. Se Alessandro pare molto riservato e non è mai apparso sotto i riflettori, a rilasciare delle dichiarazioni in merito alla relazione ci ha pensato proprio l’attrice!

Poco tempo fa, durante un’intervista a Nuovo Tv, Matilde ha dichiarato: “Lui si occupa spesso di cavalli impegnativi e ha il dono di domarli. È un po’ quello che ha fatto con me. In passato nessun uomo c’era riuscito. Ogni volta scappavo, lui invece riesce a tenermi”. Poi, dopo aver esternato i suoi sentimenti, l’attrice ha detto apertamente di sentirsi pronta a compiere passi importanti insieme ad Alessandro: “Ho deciso di trasferirmi nella Capitale per vivere con lui. Sono prontissima per un figlio, mi piacerebbe tanto. Vengo da una famiglia numerosa: siamo due sorelle e due fratelli”. Secondo quanto rilasciato nelle interviste, pare che l’attrice abbia trovato l’uomo giusto per lei e chissà che presto non arrivi la notizia di una dolce attesa!











