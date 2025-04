Ormai da tanti anni, Elena Barolo, ex velina di Striscia la Notizia nonché showgirl e conduttrice, è legata allo stesso uomo. Lui si chiama Alessandro Martorana ed è uno stilista molto conosciuto in quel di Torino, dove la coppia vive. Nato a Torino come la compagna Elena, Alessandro Martorana è uno degli stilisti riconosciuti come tra i più talentuosi e raffinati del panorama artistico italiano. Alessandro, pur non avendo seguito un percorso specifico di formazione tradizionale in moda o design, ha sviluppato fin da giovanissimo una passione per la sartoria, tanto da lavorare fin dalla tenera età con sarti esperti, sviluppando un gusto importante per i dettagli e formando il proprio stile, che ha poi avuto modo di attuare nel suo brand.

Alessandro Martorana ha avuto negli ultimi anni un grande successo, collaborando con personaggi noti del mondo dello spettacolo e dello sport: è amico intimo di grandi calciatori ed ex calciatori, come gli ex Juventus Leonardo Bonucci, Andrea Barzagli e Claudio Marchisio, con i quali passa spesso del tempo in compagnia delle rispettive famiglie. Il grande successo di Alessandro Martorana si manifesta anche nella sua presenza oltre i confini nazionali: lo stilista ha aperto lo showroom in città come Mosca e Miami.

Alessandro Martorana, compagno di Elena Barolo: “Non sogno il matrimonio”

Alessandro Martorana, compagno di Elena Barolo, è al suo fianco dal 2013. I due hanno sviluppato un rapporto fatto di fiducia, rispetto e comprensione reciproca, come spiegato dalla stessa ex Velina, che a Verissimo aveva dichiarato qualche anno fa: “Ormai ci guardiamo in viso e capiamo i nostri sentimenti e sensazioni. Ovviamente ci vuole anche tanta pazienza nel senso buono”. Nonostante un grande amore li unisca, i due non si sono mai sposati, o almeno non ancora: “Non ho mai sognato il matrimonio, l’abito bianco” ha spiegato lei. E allo stesso tempo, Elena Barolo non sa neppure se voglia o meno un figlio: al momento, infatti, non ha sentito l’istinto materno e il bisogno di mettere al mondo un bambino.