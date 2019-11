Alessandro Martorana, fidanzato Elena Barolo/ Da Moncalieri a L.A. grazie a Lapo

Alessandro Martorana, compagno di vita di Elena Barolo, è uno degli stilisti più amati dai personaggi famosi. Classe 1974, nato a Torino ma di origini siciliane, ha realizzato tardi il sogno di lavorare nel mondo della moda, precisamente all’alba dei trent’anni, grazie ad un incontro casuale con Lapo Elkann. La sua grande passione è sempre stata la sartoria, di cui si è innamorato fin da quando era molto giovane, e che lo stesso ha coltivato grazie ad una serie di viaggi oltre Manica, che gli hanno permesso di scoprire lo stile “british”, completamente differente da quello italiano. Martorana, durante i suoi viaggi a Londra, andava sempre nella sartoria dello zio, con cui evidentemente condivideva la stessa passione. Inizialmente Alessandro non riuscì a fare della sua passione e un lavoro, e una volta diplomatosi iniziò a lavorare per alcune aziende di meccanica, fino a che non decise di farla finita e di licenziarsi.

IL PRIMO NEGOZIO DI ALESSANDRO MARTORANA

Così, con una piccola liquidazione ottenuta, aprì a 29 anni il suo primo negozio nella città dove è cresciuto, leggasi Moncalieri, in provincia di Torino. Fu l’inizio del grande sogno, visto che Martorana non avrebbe mai immaginato che un giorno sarebbe entrato nel suo negozietto quel Lapo Elkann di cui sopra, che rimase colpito dal sarto torinese, e che lo fece conoscere al mondo intero. Nel giro di breve tempo Alessandro riuscì infatti ad entrare nel giusto giro, divenendo così il sarto di numerosi calciatori, per poi lasciare Torino e sbarcare addirittura a Los Angeles. In California arrivò la definitiva consacrazione, con Martorana che riucì a farsi conoscere a svariati personaggi del jet set internazionale, nonché addirittura alla famiglia reale saudita.

ALESSANDRO MARTORANA E IL RAPPORTO CON LA VENTURA

Con la fama e la popolarità, cambiarono anche gli ambienti e le frequentazioni di Martorana, che ha potuto incontrare nel 2010 Simona Ventura, con cui ha avuto anche una breve relazione, durata circa un anno. Secondo quanto riportato dai settimanali di gossip, sarebbe stato lo stesso stilista a lasciare la nota conduttrice, anche se il motivo non è ben chiaro. Fatto sta che di li a poco, precisamente nel 2013, Alessandro incontrò la sua attuale dolce metà, l’ex velina Elena Barolo, più giovane di lui di otto anni. L’amore fra i due va a gonfie vele e pare che in programma vi sarebbe anche il matrimonio (“annunciato” tra l’altro spesso e volentieri), tenendo conto che ormai i due stanno insieme da sei anni. Martorana è molto attivo sui social, dove non dimentica mai di postare le sue serate mondane, e ovviamente le foto con la bella Elena. Curiosità, è un grande tifoso della Juventus, come del resto lo è il suo mentore…



