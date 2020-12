ALESSANDRO MASSIMO BAVIERA/ Il baby batterista siciliano “torna” a Tu si que vales

Non poteva mancare Alessandro Massimo Baviera nell’album di Tu Si Que Vales. Il baby batterista siciliano è tra i protagonisti della puntata di questa sera, con la sua esibizione che ha ammaliato milioni di telespettatori. Appena sei anni ma con un talento immenso: insieme al padre, chitarrista, si è divertito e ha lasciato a bocca aperta tutti i giurati nella sua apparizione a Tu Si Que Vales. Gli appassionati del programma ricordano benissimo la sua esibizione in “Smoke on the water” dei Deep Purple e questa sera non vedono l’ora di godersela nuovamente. Anche sui social in tanti si erano espressi favorevolmente su Alessandro Massimo Baviera, anche se alla fine non è riuscito a vincere il primo premio. Il baby batterista e il padre, in ogni caso, hanno riscosso grande consenso vincendo il “premio simpatia”.

Alessandro Massimo Baviera, il baby batterista di Tu Si Que Vales

Alessandro Massimo Baviera è diventato un vero e proprio fenomeno grazie a Tu Si Que Vales 2020. Nelle selezioni del programma si era presentato con “Toxicity” dei System of a Down, facendo subito capire di essere uno dei seri candidati per la finale. Alessandro e suo padre sono riusciti ad arrivare quasi in fondo, solo il televoto gli ha impedito di accedere tra i finalisti e giocarsi la vittoria. Nell’album di Tu Si Que Vales riscopriamo il percorso del simpatico duo.



