La storia d’amore tra Federica Nargi e l’ex calciatore Alessandro Matri va avanti da ormai sedici anni. L’ex attaccante di Milan, Juventus e Genoa, ha coronato un sogno d’amore con l’ex velina, costruendo una splendida famiglia e diventando papà di Sofia e Beatrice. In tutti questi anni insieme, Alessandro e Federica hanno inevitabilmente vissuto alti e bassi, ma la loro storia si è sempre evoluta e rafforzata. “È raro avere un rapporto come il nostro in questo mondo, siamo rimasti fedeli a noi stessi”, ha raccontato l’ex velina parlando della sua storia d’amore con Alessandro Matri a Verissimo.

Federica Nargi, l'amore per il compagno Alessandro Matri e le figlie Sofia e Beatrice/ "Ho capito che..."

Ad aiutarli a superare le sfide del tempo, la complicità e una diversità caratteriale che paradossalmente li unisce sempre di più, ancora oggi. “Facciamo parte di questo mondo ma lo prendiamo con le pinze, siamo diversi e uguali. Questo è il segreto del nostro rapporto”, le parole di Federica.

Federica Nargi e la gara di gelosia con Alessandro Matri: “Oggi lui lo è di più, ma in passato…”

Se dovessero fare una gara di gelosia, oggi vincerebbe a mani basse Alessandro Matri. Almeno questo è quanto sostiene Federica Nargi, che però ammette di aver sofferto in passato per gelosia. “All’epoca lo ero ma oggi lo è più lui perché mi vede sicura e indipendente”, le sue parole. Durante la scorsa edizione di Ballando con le stelle, Alessandro si è rimboccato le maniche per tirare le fila in casa.

Federica Nargi, chi è?/ Dal bancone di Striscia al "matrimonio mancato" con Matri, cosa fa oggi l'ex velina

Federica era infatti impegnatissima durante le prove di Ballando e Matri, Sofia e Beatrice sono andati avanti da “soli”. La Nargi si è assentata da casa per ben cinque mesi, ma con il suo impegno professionale ha mandato un messaggio forte e chiaro alle figlie: per ottenere qualsiasi grande traguardo bisogna essere disposti a compiere grandi sacrifici.