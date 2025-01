Alessandro Matri è il compagno di Federica Nargi, la bellissima showgirl che è tornata alla grande popolarità grazie alla partecipazione a Ballando con le Stelle di Milly Carlucci. Federica Nargi ha sempre avuto la passione per la danza, ma l’avventura di Ballando le ha permesso di farla riemergere al punto che una volta finito il programma non vuole più smettere. Anzi la ex velina di Striscia La Notizia è pronta a trascinare sulla pista da ballo anche Alessandro Matri, ex attaccante a cui è legata da dal 2013. Un grande amore quello nato tra la showgirl e il calciatore che ha supportato sin dall’inizio la compagna in questa nuova ed importante esperienza lavorativa.

In realtà all’inizio Alessandro è stato geloso quando ha scoperto che tra la compagna e il maestro di ballo Luca Favilla ci sarebbero stati dei contatti fisici. “Si può ballare anche senza intimità. Però capisco che ci sono i ruoli” – ha detto l’ex giocatore di calcio.

L’amore di Alessandro Matri per Federica Nargi è sempre fortissimo al punto che il calciatore non ha fatto segreto della sua folle gelosia per la compagnia. “Sono geloso, ma qui non più di tanto” – ha detto il calciatore in un video messaggio trasmesso proprio durante una delle puntate di Ballando con le Stelle. Ma la gelosia non è a senso unico, visto che anche la bella Federica ha confessato di controllarlo con le telecamere di casa.

Dal 2013 i due fanno coppia fissa e dal loro amore sono nate anche due splendide figlie: Sofia nata nel 2016 e Beatrice nel 2019 che hanno un rapporto molto bello con i genitori. Proprio per loro due, l’ex calciatore ha deciso di lasciare la sua carriera nel mondo del pallone rinunciando a diverse opportunità di lavoro. “Dopo l’addio al calcio il lockdown andai a lavorare nello staff della Lazio ma ero a casa meno di prima” – ha confessato Matri che quando la figlia più grande gli disse ‘papà, ma a casa non ci sei mai’ decise di lasciare tutto per godersi a pieno la famiglia.

