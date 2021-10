Alessandro Matri, compagno Federica Nargi/ Sempre più innamorato delle sue princess

Alessandro Matri è conosciuto ai più principalmente per due motivi: è stato per anni un attaccante importante in Serie A ed è stato – e continua ad essere – il punto di riferimento di una delle bellezze del panorama televisivo italiano, Federica Nargi. I due promessi sposi stanno insieme da tantissimo tempo, almeno dieci anni. Hanno in programma un matrimonio dopo la promessa che si sarebbero fatti in Grecia la scorsa estate.

Ma entrambi non perdono tempo e dimostrano ogni giorno, reciprocamente, di essere ancora uniti e innamorati come agli inizi. Ma da quando Alessandro Matri e Federica Nargi sono diventati genitori, gli amori nella vita dell’ex attaccante sono diventati tre. Oltre all’ex velina, appunto, l’ex bomber è innamoratissimo delle sue due figlie, Beatrice e Sofia.

Alessandro Matri, la magnifica dedica a sua figlia Sofia

Sofia e Beatrice sono dunque le due principesse di casa Matri. Alessandro è innamoratissimo della sua splendida famiglia e anche sui social mostra orgoglioso quello che ha costruito insieme a Federica Nargi. Il trentaduenne, che ha appeso gli scarpini al chiodo prematuramente, si mostra sempre attivo sui suoi profili social, ma anche molto dolce e affettuoso nei confronti delle sue bimbe. In occasione del compleanno della piccola Sofia, cinque anni lo scorso settembre, Matri le ha dedicato un bellissimo post con scritto: “auguri principessa del mio cuore, ogni giorno che passa diventi sempre più dolce e adorabile. Fai della tua vita un sogno e di un sogno una realtà: ti amo alla follia!”.

