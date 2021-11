Alessandro Matri e Federica Nargi/ Lei: “una volta a letto ho finto orgasmo e lui..”

Alessandro Matri e Federica Nargi sono una delle coppie più longeve dell’attuale panorama televisivo italiano. Lei, impegnata a Tale e Quale Show 2021, si sta misurando in una nuova esperienza, dovendo oltretutto fare i conti con le critiche sempre pungenti dei social. Nata il 5 febbraio 1990, Federica Nargi ha cominciato la sua carriera in tv come velina mora di Striscia La Notizia, al fianco dell’amica bionda Costanza Caracciolo.

Matrimonio Federica Nargi e Alessandro Matri/ Spuntano data e location!

Per quanto riguarda la vita sentimentale, la modella fa coppia fissa con l’ex attaccante della Juventus e del Milan, Alessandro Matri, da circa dieci anni. I due hanno messo al mondo due splendide figlie, Sofia e Beatrice, a cui entrambi sono estremamente legati. In una vecchia intervista rilasciata a Le Iene, Federica Nargi aveva confidato di non essere rimasta affatto colpita da Matri, al loro primo incontro.

Federica Nargi è Sylvie Vartan, Tale e Quale Show 2021/ Le difficoltà di questa sfida

Federica Nargi su Alessandro Matri: “di lui non ne volevo proprio sapere”

“Ci siamo conosciuti a Milano, in discoteca, io non ne volevo sapere proprio di lui. Abbiamo passato tre mesi al telefono. Gliel’ho fatta sudare. Il primo bacio a casa mia. Dopo cena è scoccato il primo bacio, quanto era sudato. Poi ho detto: Ora te ne vai? E’ rimasto a casa mia tre giorni”, ha spiegato l’ex velina.

E se Alessandro Matri ricorda orgoglioso i tempi d’oro riguardo il sesso, la Nargi ha confidato sempre nel servizio de Le Iene sopra citato che qualche volta è arrivata a fingere l’orgasmo. “Ma lui non se ne è mai accorto”, ha aggiunto la showgirl. Matri, dal canto suo, rievoca il passato con un pizzico di ironia e rassegnazione: “Agli inizi della nostra storia lo facevamo anche otto volte alla settimana, adesso due. Una volta non funzionava e lei era disperata perché ho fatto cilecca”.

Federica Nargi è Cristina d'Avena, Tale e Quale Show/ Una voce non facile da imitare

© RIPRODUZIONE RISERVATA