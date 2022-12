Alessandro Matri e Federica Nargi si sposano, ci ripensano?/ “Chi non litiga…”

Federica Nargi e Alessandro Matri verso il matrimonio? La risposta

Sono considerati nell’immaginario collettivo degli amanti del gossip come il connubio perfetto che unisce velina e calciatore e ora, Alessandro Matri e Federica Nargi, si dicono in procinto di sposarsi. O almeno questa é l’indiscrezione che giunge tra le pagine dell’ultimo numero di Nuovo TV, che immortala la coppia mentre si concede del sano relax a bordo di una barca su un lago dalla bellezza suggestiva di Roma, insieme alle due figlie avute dalla coppia, Sofia e Beatrice, di sei e tre anni. Federica Nargi, 32 anni, Alessandro Matri, 38 anni, si dicono prossimi a convolare a nozze, come rende noto il giornale diretto da Riccardo Signoretti, nonostante come spiega l’ex velina di Striscia la notizia non manchino discussioni nella coppia che lei forma con il popolare volto della piattaforma di eventi sportivi, Dazn, ed ex volto della Nazionale di calcio italiana.

Federica Nargi e Alessandro Matri verso il matrimonio?/ "Distanze fermano la gelosia"

L’amore bello é anche litigarello

«Le persone vedono sui social le famiglie del Mulino Bianco ma è tutto finto», dichiara dal suo canto Federica Nargi, quasi come a voler sostenere il motto che l’amore bello vero sia anche litigarello e mai perfetto come molti si palesano all’apparenza in primis sui social, dove tutto fili liscio come l’olio.

Alessandro Matri: "Schiavizzato da Federica Nargi"/ "Le sue foto sui social le scatto io, cento ogni giorno"

I due promessi sposi, sul conto dei quali non sono ancora noti la data e il luogo delle nozze, intanto, decidono di sposarsi anche per amore delle due figlie, dopo tredici anni di unione: “È un segno d’amore e una tutela per le nostre figlie». Ma non é tutto. Oltre a dirsi innamoratissimo della figlia, Alessandro Matri fa sapere di esserlo anche del frutto dell’amore condiviso con la futura sposa, ovvero le amate figlie: “Ho perso la testa per loro. Sono un papà felice”.

Insomma, ci sono tutti i presupposti per un’imminente celebrazione delle nozze per la coppia vip, a distanza di oltre un decennio di convivenza. Che i due promessi sposi abbiano rivalutato negli anni l’importanza del matrimonio non può dirsi, di certo, un’ipotesi azzardata.

Federica Nargi e figlie aggredite dai gabbiani nel laghetto/ Matri le salva remando

© RIPRODUZIONE RISERVATA