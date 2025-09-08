Alessandro Matri ha speso parole romantiche sulla compagna Federica Nargi: “Il nostro è un rapporto consolidato”

Una delle concorrenti che si è rivelata essere una sorpresa della passata edizione di Ballando con le stelle è senza dubbio Federica Nargi che ha dimostrato di essere una grande ballerina oltre a una donna simpatica, umile e con una famiglia invidiabile. Infatti in una delle puntate a sorprenderla ci ha pensato il suo compagno Alessandro Matri, che ora si è lasciato andare a una confessione in una recente intervista a SuperGuidaTv.

“Stiamo insieme da 16 anni. Il nostro è un rapporto consolidato. Fa piacere sempre tenere vivo il rapporto e ricevere dei complimenti dalla propria compagna”: queste le parole dell’ex calciatore in riferimento alla dedica che lei gli ha tributato in occasione del suo compleanno.

Alessandro Matri a Ballando con le stelle? “Mi sono bastati quei venti secondi”

Quando Alessandro Matri ha ballato con la compagna Federica Nargi ha fatto sorridere il pubblico che seguiva le gesta di quest’ultima che alla fine è riuscita ad accalappiare il terzo posto dietro Federica Pellegrini e Bianca Guaccero. Ma lui tornerebbe mai in pista come concorrente, magari? Nell’intervista ha risposto candidamente che “ho fatto venti secondi di ballo e mi sono bastati. Non sono molto portato e sono stato molto in imbarazzo”.

In occasione del suo compleanno il calciatore ha ricevuto una bella dedica dalla compagna: “Tanti auguri a te che da sedici anni affronti la sfida più difficile: starmi accanto e uscirne ancora vivo”. Delle parole romantiche, certo, ma anche cariche dell’ironia e della simpatia che la contraddistingue.