Alessandro Matri: “Schiavizzato da Federica Nargi”/ “Le sue foto sui social le scatto io, cento ogni giorno”

Alessandro Matri “schiavizzato” da Federica Nargi: la rivelazione dell’ex calciatore

È una lunga intervista di coppia quella rilasciata da Alessandro Matri e Federica Nargi al Corriere, durante la quale i due, insieme da ormai 13 anni e genitori di due bambine, si lasciano andare a varie dichiarazioni, alcune anche scomode. È il caso di Matri che si definisce ‘schiavizzato’ da Federica a casa delle centinaia di foto costretto a scattarle in modo che lei possa poi postarle su Instagram.

“A proposito di social, le foto che lei mette su Instagram le faccio io. Non so se mi spiego”, ha esordito sul tema Alessandro Matri, che ha poi continuato “Io schiavizzato? Schiavizzatissimo. – e ha chiarito – Non è che mi dia fastidio fare una foto, ma la faccio e lei dice che la luce è sbagliata, il vestito da cambiare… Per farne una, dobbiamo farne cento. Questo tutti i giorni”.

Alessandro Matri e Federica Nargi: “Tra noi tante, tante discussioni”

Alessandro Matri e Federica Nargi sono una coppia solida, eppure momenti di crisi e di difficoltà non sono mancati negli anni. “Le persone vedono sui social le famiglie del Mulino Bianco ma è tutto finto: le discussioni ci sono, chi non litiga col marito?”, ammette l’ex velina di Striscia La Notizia.

In merito ai momenti di crisi, è invece Marti, nel corso dell’intervista, a chiarire che tra loro ci sono “Tante, tante discussioni. Aumentate con l’arrivo delle figlie: essere genitore ti obbliga a prendere decisioni continue”. Tuttavia Federica tiene a concludere, sottolineando che “Una crisi vera, però, non c’è mai stata”. La loro storia d’amore, insomma, procede liscia nonostante le difficoltà.

