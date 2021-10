Alessandro Matri, Sofia, Beatrice, compagno e figlie Federica Nargi/ Nozze imminenti?

Alessandro Matri è il compagno della bellissima modella Federica Nargi. L’ex calciatore di Cagliari, Genoa e Juventus fa coppia fissa con la showgirl da più di dodici anni. Il matrimonio non sembrava nei programmi della coppia – che ha messo al mondo anche due figlie, Sofia e Beatrice – ma nei prossimi mesi potrebbe accadere qualcosa. Secondo i ben informati il ‘mitra’ avrebbe avanzato la sua proposta a Federica Nargi la scorsa estate, durante una vacanza a Mykonos.

Da quel momento, tuttavia, non si è più saputo nulla. Secondo alcune indiscrezioni Alessandro Matri e la Nargi potrebbero salire all’altare entro il 2022, anche se ad ora non ci sono conferme. Attualmente la showgirl è impegnata con il talent show musicale “Tale e Quale show” condotto da Carlo Conti e varietà di punta di Rai 1.

Alessandro Matri e Federica Nargi, un amore cominciato dodici anni fa

Come dicevamo Alessandro Matri e Federica Nargi stanno insieme dal 2009. L’uomo ha giocato nelle migliori squadre italiane in Serie A, collezionando oltre cinquecento presenze e quasi centotrenta gol. Federica e Alessandro sono diventati genitori per la prima volta nel 2016, quando hanno messo al mondo la figlia Sofia. Tre anni dopo, invece, è arrivata Beatrice. Ciò che incuriosisce gli appassionati di cronaca rosa è se e quando Matri e la Nargi saliranno all’altare. Del loro matrimonio se ne è parlato a lungo, ora pare finalmente che i due abbiano deciso di compiere il grande passo. Gli ultimi rumors rivelano che le nozze potrebbero avvenire entro i prossimi dodici mesi.

