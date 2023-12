Alessandro Meluzzi operato d’urgenza per ischemia celebrale/ “È in gravi condizioni all’ospedale di Cesena”

OPERATO D’URGENZA ALESSANDRO MELUZZI, SAREBBE IN GRAVI CONDIZIONI: COS’È SUCCESSO

Lo psichiatra Alessandro Meluzzi si trova al momento ricoverato in rianimazione all’ospedale Bufalini di Cesena, con condizioni definite “gravi” da LaPresse a seguito dell’intervento per una ischemia cerebrale che lo avrebbe colpito mentre riceveva pazienti nel suo studio di Rimini. Meluzzi, dal passato in politica prima di dedicarsi alla professione e agli impegni religiosi (è stato anche primate della chiesa ortodossa italiana autocefala-antico orientale), si trova ora ricoverato in quelle che vengono definite «gravi condizioni» a seguito della grave emorragia cerebrale.

Secondo altre fonti riportate da “La Repubblica” (che cita “Imola Oggi”), il noto volto tv stava ricevendo nel suo studio a Rimini nella giornata di ieri pomeriggio quando l’ischemia lo avrebbe colpito: un’ambulanza lo avrebbe poi portato in ospedale a Cesena dove l’emorragia cerebrale ha richiesto un intervento chirurgico d’urgenza durato diverse ore.

ALESSANDRO MELUZZI, CHI È LO PSICHIATRA “NO VAX” SOSPESO DALL’ORDINE NEL 2021

Stamani sulla sua pagina Facebook di Alessandro Meluzzi è apparso un post con scritto “Preghiamo uniti” e la preghiera della Coroncina della Medaglia Miracolosa: consacrato diacono della chiesa cattolica greco-melchita, Meluzzi ha poi lasciato il cattolicesimo per entrare nella chiesa ortodossa italiana autocefala-antico orientale di cui è divenuto primate nel 2015.

Dopo un passato socialista, nel 1994 lo psichiatra e psicanalista – anche noto commentatore tv per i casi di cronaca nera – viene eletto in Parlamento con Forza Italia, primo di una lunga serie di partiti che lo vede peregrinare in Udr, Rinnovamento Italiano, Federazione dei Verdi, Udeur. Meluzzi nel 2017 fonda il partito anti-islamizzazione e nell’ottobre 2023 ha lanciato “Libertade”, movimento «per la riaffermazione dei diritti costituzionali e della democrazia». Nel 2019 pubblica insieme alla leader FdI, Giorgia Meloni, un libro sulla mafia nigeriana in Italia. Il 68enne psichiatra è stato poi sospeso nel 2021 dall’Ordine dei Medici per non aver osservato l’obbligo di vaccinarsi contro il Covid: durante la pandemia Meluzzi si è spesso distinto per interventi e critiche contro le politiche “pro-vax” dei Governi europei, tanto da “guadagnarsi” da NewsGuard l’inserimento nella lista dei “super-diffusori di disinformazione sul Covid 19 in Europa”.













