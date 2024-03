Alessandro Michele, chi è il nuovo direttore creativo di Valentino/ Ex stilista Gucci: “Un onore incredibile”

Alessandro Michele nuovo direttore creativo di Valentino

Alessandro Michele è il nuovo diretto creativo di Valentino. Dopo l’annuncio dell’addio di Pierpaolo Piccioli che ha diretto la maison per anni, negli scorsi giorni, ci sono stati diversi rumors su una presunta collaborazione tra Valentino e Alessandro Michele. Rumors che, oggi, sono diventati ufficiali. Ad annunciare l’approdo in Valentino dell’ex stilista di Gucci è stato Vogue Business. La notizia, poi, è diventata immediatamente virale.

”Questo appuntamento segna l’inizio di un nuovo viaggio per continuare a far brillare valori unici del marchio, del suo patrimonio e couture nel mondo attraverso la prospettiva unica e la ricchezza di esperienza di Alessandro Michele”, si legge nel messaggio con cui è stato ufficializzato l’arrivo di Alessandro Michele nella casa di moda Valentino.

Chi è Alessandro Michele: da Gucci a Valentino

Classe 1972, Alessandro Michele, dopo essersi formato presso l’Accademia di costume e di moda di Roma, ha lavorato accanto ai grandi nomi della moda come Fendi con Karl Lagerfeld[6] e Silvia Venturini Fendi poi Tom Ford, allora Direttore Creativo di Gucci. Dopo aver conquistato il mondo come direttore creativo di Gucci che ha lasciato due anni fa, Alessandro Michele ha accettato di sposare la nuova causa di Valentino.

“È per me un grandissimo onore essere accolto nella Maison Valentino. Sento l’immensa gioia e l’enorme responsabilità nel fare ingresso in una Maison de Couture che ha inciso la parola bellezza in una storia collettiva fatta di ricercatezza ed estrema grazia” – le prime parole dello stilista che, nel comunicato stampa, ha aggiunto – “Non posso non ringraziare sentitamente Rachid Mohamed Rachid per avermi offerto questa occasione irripetibile. La sua fiducia è un dono dell’anima che cercherò di onorare con il mio lavoro e la mia più completa dedizione. Il mio grazie, immenso e sconfinato, a Jacopo Venturini. Tornare a lavorare con lui è per me un sogno meraviglioso che si avvera”.

