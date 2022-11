Alessandro Michele lascia Gucci?/ Scossone nella maison, Gruppo Kering non smentisce

Alessandro Michele, stilista e direttore creativo di Gucci, una delle maison d’alta moda più famose al mondo, starebbe per lasciare il celebre marchio italiano. Il Gruppo Kering, a capo dell’azienda, per ora non conferma, ma come fa nota Quotidiano Nazionale, non starebbe nemmeno smentendo, di conseguenza sembrerebbe che realmente qualcosa stia bollendo in pentola. Da mesi, del resto, giravano voci sulla possibile fine del rapporto fra il geniale stilista Alessandro Michele, che ha debuttato guidando la linea uomo di Gucci a gennaio 2015, e la casa d’alta moda di proprietà dell’europeo più ricco al mondo, leggasi François-Henri Pinault.

Alessandro Michele, ricorda ancora Quotidiano Nazionale, era succeduto a Frida Giannini, e prima ancora aveva lavorato presso lo studio stilistico di Gucci, divenendone uno degli uomini di punta soprattutto per quanto riguarda gli accessori. A volere Michele alla guida del brand era stato l’attuale presidente e amministratore delegato Marco Bizzarri, arrivato tra l’altro in Gucci proprio a gennaio di sette anni fa, insieme allo stilista. Un binomio che ha permesso all’azienda di moltiplicare i fatturati negli anni, arrivando a sfiorare i 10 miliardi di euro, e rimarcando ancora di più il brand come colosso nel mondo di lusso, abbigliamento, accessori e profumi.

ALESSANDRO MICHELE LASCIA GUCCI? VI SAREBBE DISGUIDI SULLO STILE ESTETICO

A dare la notizia del possibile addio di Alessandro Michele, scuotendo di fatto il mondo della moda, è stato WWD, quotidiano online della moda a stelle e strisce, con un articolo a firma Luisa Zargani. Secondo quanto emerso vi sarebbero dei probabili disaccordi con gli azionisti in merito all’estetica del marchio delle 2 G, che Michele ha deciso di far divenire molto fantasioso e soprattutto gender fluid.

A conferma di questa enorme vena creativa, l’ultima collezione presentata a Milano a settembre, durante la quale sono sfilati in passerella 68 coppie di gemelli, maschi e femmine, provenienti da tutto il mondo. In ogni caso, come detto sopra, per ora tutto tace, anche se non è da escludere un comunicato a breve, nel pomeriggio, da parte del Gruppo Kering: sono attesi aggiornamenti.

