Alessandro Michieletto a Verissimo: "Sono andato via di casa a 12 anni, piangevo e volevo tornare a casa"

Alessandro Michieletto, pallavolista e fresco campione del mondo con l’Italia, ha parlato a Verissimo da Silvia Toffanin oggi domenica 5 ottobre 2025: “Ho avuto tanti momenti di sconforto nella mia carriera, spero di non essere a un punto di arrivo. Quando sono uscito di casa da piccolo e ho cambiato città è stato difficile per un ragazzo di 12-13 anni, spesso chiamavo casa e volevo tornare indietro, mi ero abituato bene con la mamma che preparava le cose, ti aiutava.

“Tutto da solo è difficile ma questo mi ha aiutato a diventare uomo ancora più velocemente. I miei si sono compensati bene a livello caratteriale, mi ha sempre dato una mano ed è uno che mi capisce, sa quello che ho passato nella vita, ma anche quando ero ragazzino voleva che io mi prendessi le cose da solo, questo secondo me mi ha aiutato tanto e sgridato parecchie volte” ha detto il pallavolista classe 2001.

Alessandro Michieletto e l’amore con Maddalena Bertoldi

Alessandro Michieletto da qualche anno ha trovato l’amore con la collega Maddalena Bertoldi. “E’ stato bellissima conoscerla e innamorarmi di lei tanto tempo fa, tutto prima del giocatore che sono e di diventare famoso. L’ho conosciuta quando andavamo a scuola, ci siamo innamorati a scuola e sei anni sono tanti, viviamo insieme da quattro, abbiamo preso anche un cagnolino l’anno scorso. Avere una relazione stabile per uno sportivo è fondamentale, lei è bravissima e adatta la sua vita ai miei impegni”.

Maddalena Bertoldi la fidanzata di Alessandro Michieletto, al suo fianco ormai da diversi anni. La giovane è dunque la donna che si cela dietro ai successi del pallavolista italiano, sempre pronta a sostenerlo nei momenti positivi, come quello che sta vivendo negli ultimi tempi, sia in quelli negativi. Era infatti con lui anche a Tokyo 2020, spedizione non positiva per l’Italia di volley, non ha mai mollato il suo fianco anche nei momenti più tosti.