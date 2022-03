Alessandro Moggi e Laura Cremaschi fidanzati?/ Viaggio segreto alle Maldive…

E’ nata una nuova coppia nel mondo dello show business? A lanciare lo scoop è il settimanale Chi che, nel numero in edicola da mercoledì 2 marzo, nella rubrica Chicche di gossip, parla di una nuova coppia che, per ora, non sarebbe uscita ufficialmente allo scoperto. I protagonisti dello scoop del magazine diretto da Alfonso Signorini sono Alessandro Moggi, manager sportivo e la showwgirl Laura Cremaschi, amatissima protagonista di Avanti un altro, il game show del preserale di canale 5 condotto da Paolo Bonolis.

Entrambi ufficialmente single, i due sarebbero volati alle Maldive in gran segreto godendosi il mare e il sole di un posto paradisiaco. “In gran segreto sono volati alle Maldive il manager sportivo Alessandro Moggi e Laura Cremaschi, l’affascinante Bonas di Avanti un altro”, si legge su Chi.

Alessandro Moggi e Laura Cremaschi, pochi indizi sui social

Laura Cremaschi, alle Maldive, pare ci sia stata realmente. Sbirciando sul profilo instagram della Bonas di Avanti un altro, infatti, è facile trovare foto scattate recentemente nello splendido mare delle Maldive. L’ultimo video girato in quei posti splendidi risale al 17 febbraio. Sul profilo instagram di Alessandro Moggi, invece, non c’è nulla. Il manager, infatti, condivide pochissimo della propria vita privata pubblicando foto inerenti al suo lavoro.

Per il momento, tuttavia, quella sulla presunta storia tra Alessandro Moggi e la Cremaschi è un’indiscrezione non confermata. Prima della Cremaschi, il manager sportivo ha avuto una lunga ed importante storia d’amore con Raffaella Fico.

