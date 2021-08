Alessandro Morelli/ “A settembre ci sarà un doveroso tagliando sul green pass”

Alessandro Morelli soddisfatto dei risultati ottenuti dalla Lega in Consiglio dei ministri sul green pass, ma tra un mese è prevista una nuova discussione per valutare modifiche. L’esponente del Carroccio, intervenuto ai microfoni de L’aria che tira estate, ha evidenziato che le misure sancite dal governo sono frutto di «una mediazione che oggi stiamo vedendo e che entro settembre deve subire un doveroso tagliando sulla base dei risultati ottenuti in queste settimane».

Alessandro Morelli non ha nascosto che il decreto non corrisponde pienamente ai desiderata della Lega, ma il partito di Matteo Salvini ha interpretato un ruolo significativo nella stesura del testo: «Le nostre richieste erano sicuramente diverse, ma senza la Lega in questo momento staremmo parlando di green pass modello francese, che è molto differente da quello che abbiamo sotto gli occhi».

ALESSANDRO MORELLI: “POSIZIONI DELLA LEGA DIVERSE DA QUELLE DI SPERANZA”

Nel corso del suo intervento, Alessandro Morelli ha spiegato che «il buonsenso degli italiani in queste settimane sarà fondamentale per arrivare entro la fine dell’estate con degli ottimi risultati dal punto di vista sanitario, per permettere alla politica di dare una soluzione definitiva a un sistema che è sicuramente complesso». Il leghista ha inoltre precisato un dettaglio a proposito delle trattative in fase di Cdm: «Questo è un governo di coalizione, le posizioni di Speranza e del Pd sono abbastanza note e differenti dalle nostre. Se ci fosse l’intera compagine del Centrodestra nel governo, il peso della coalizione sarebbe assolutamente preponderante. Essendo noi la parte maggiore della coalizione, dobbiamo raggiungere un equilibrio e per questa ragione abbiamo ottenuto il risultato di fare vivere un’estate serena agli italiani che avevano già prenotato le vacanze».

