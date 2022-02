Alessandro Nannini rischia processo per bancarotta/ Tasse evase per 1 milione di euro

Alessandro Nannini, storico ex pilota di Formula 1, è stato accusato di bancarotta fraudolenta nella gestione di una società di famiglia, la storica Pasticcerie Nannini, fondata dal nonno Guido. Secondo la procura, così come scrive il Corriere della Sera, l’azienda, fallita ufficialmente il 14 febbraio del 2019, sarebbe giunta a questo epilogo proprio a seguito della gestione di Alessandro, a cui il pubblico ministero Francesco Marinaro contesta di “non aver versato all’Erario tasse e contributi così da accumulare una notevole esposizione debitoria di importo di circa 1 milione e 200mila euro. Operazioni dolose che avrebbero provocato il fallimento della società”, chiedendone quindi il rinvio a giudizio.

La procura ha contestato ad Alessandro Nannini anche di aver fatto sparire i libri contabili, ma tale accusa sembrerebbe essere destinata ad essere ridimensionata visto che gli stessi documenti sarebbero rinvenuti di recente. Fabio Pisillo, avvocato difensore di Alessandro Nannini, si dice comunque fiducioso in vista del 4 maggio, quando si terrà l’udienza preliminare: «Siamo fiduciosi di poter dimostrare che entrambi i capi di imputazione siano senza fondamento».

ALESSANDRO NANNINI: IL PODIO CON LA BENETTON, LA FERRARI E L’INCIDENTE IN ELICOTTERO

Come ricorda il quotidiano di via Solferino, si tratta di un ultimo capitolo di una vita decisamente spericolata per Alessandro Nannini, che seppe andare al massimo in ogni categoria in cui gareggiò, a cominciare dal rally, il suo primo grande amore, per arrivare poi alla Formula 1, categoria in cui ottenne il primo podio nel 1989, alle spalle di due leggende come Ayrton Senna e Nigel Mansell.

Nell’estate successiva venne contattato dalla Ferrari, che gli propose un contratto di un anno, ma il fratello di Gianna rifiutò la proposta, deluso dalla durata dell’accordo. A raccontare l’episodio sarà lo stesso Nannini pochi giorni prima dell’incidente che gli segnò la vita, il 12 ottobre del 1990, quando perse il braccio a causa di una caduta in elicottero. Dopo aver abbandonato il mondo delle corse è divenuto un imprenditore a tempo pieno, assumendo la carica di presidente di Pasticcerie Nannini fino al 2014.

