Tutto su Alessandro Nasi, il marito di Alena Seredova che l'ex modella ha incontrato dopo la fine del matrimonio con Gigi Buffon.

Classe 1974, Alessandro Nasi è nato a Torino ed è un top manager. Il suo nome, infatti, è conosciuto nel mondo dell’imprenditoria e dell’economia essendo vicepresidente della Exor, holding finanziaria controllata proprio dalle famiglie eredi degli Agnelli e dei Nasi. Inoltre, è anche il cugino di Lapo e di John Elkann. Negli ultimi anni, tuttavia, il suo nome è salito anche agli onori della cronaca rosa per la relazione con Alena Seredova. Quest’ultima che, in Italia, si è fatta conoscere per il suo lavoro da modella approdando, poi, in televisione, ha sposato Gigi Buffon con cui ha avuto due figli.

Più di dieci anni fa, però, quel matrimonio è finito e nel momento più difficile della sua vita, Alena Seredova ha incontrato Alessandro Nasi che, in punta di piedi e con molta discrezione, ha conquistato la fiducia e il cuore dell’ex modella che ha così deciso di cominciare un nuovo capitolo della sua vita sentimentale proprio accanto al manager.

Alessandro Nasi e il primo incontro con Alena Seredova

Alessandro Nasi e Alena Seredova si sono incontrati grazie alla Juventus. Lei era sugli spalti per accompagnare i figli e proprio allo stadio ha incontrato il manager che ha sempre avuto una vita privata discreta e riservata, lontano dal mondo del gossip. Della storia d’amore con Nasi e di come è nato l’amore coronato con la nascita della figlia Vivienne e con il matrimonio, ha parlato Alena Seredova in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Oggi.

“Io penso che un uomo che corteggia una donna e quando stanno insieme questa donna piange a dirotto per l’ex marito, è un uomo coraggioso e di enorme pazienza. Ci ho messo tanto, sei mesi tutti, a fidarmi e ho fatto bene: mi ha salvato la vita”, ha raccontato la Seredova che Nasi ha conquistato con molta pazienza.

