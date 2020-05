Alessandro Nasi, compagno Alena Seredova/ “Con la bimba cambierà i primi pannolini”

Pubblicità

Alessandro Nasi è il compagno di Alena Seredova, l’uomo che le ha ridato la fiducia nell’amore e, soprattutto, l’ha convinta a tuffarsi nuovamente nell’avventura della maternità. Dopo dieci anni dalla nascita del suo secondo figlio, Alena Seredova diventerà nuovamente mamma, stavolta di una bambina che sarà la prima figlia di Alessandro Nasi che, come ha spiegato l’ex modella in collegamento a Vieni da me, sarà alle prese con i primi pannolini. Sarà un’esperienza nuova ed emozionante per Alessandro Nasi che, dopo essere entrato nella vita della Seredova e dei suoi figli in punta di piedi, è pronto a diventare papà per la prima volta che, per quanto riguarda il nome, dovrà accontentarsi della scelta della mamma. “L’ultima parola toccherà a me“, ha detto Alena Seredova a Vieni da me accogliendo i consigli della psicoterapeuta presente in studio

ALESSANDRO NASI IN SALA PARTO CON ALENA SEREDOVA?

Alena Seredova non sa ancora se potrà avere vicino il compagno Alessandro Nasi durante il parto. “Non so se potrà stare in sala parto con me perchè finora era impossibile. In Piemonte, poi, la situazione è ancora altalenante e quindi preferisco non organizzare niente“, ha detto l’ex modella a Vieni da me. Ai microfoni del Corriere della Sera, in una recente intervista, la Seredova aveva detto: “Non so neanche come partorirò: se potrò andare accompagnata e se Alessandro potrà vedere la bimba appena nata o stare in sala parto. Eviterò d’informarmi fino all’ultimo, però mi piacerebbe vivere l’emozione di vedere Ale quando nasce la sua prima figlia. Quel momento lì è fortissimo: ci arrivi totalmente sfinito, tutto è esagerato, le reazioni sono amplificate“.



