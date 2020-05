Alessandro Nasi, compagno Alena Seredova/ Dopo la bambina arriva il matrimonio?

Pubblicità

Nonostante sia il nipote del barone Carlo Nasi e di Caterina (Aniceta) Agnelli, e quindi è cugino di John e Lapo Elkann, nonché vicepresidente di Exor, la holding di famiglia e compagno di Alena Seredova, Alessandro Nasi è un uomo che non ama stare sotto i riflettori. Il suo profilo Instagram è privato e conta pochissimi follower, le apparizioni pubbliche rare così come le dichiarazioni. Infatti, anche ora che è diventato papà, regna la totale privacy da parte sua. Alessandro Nasi si sta godendo questi primi momenti da papà della piccola principessa appena messa al mondo dalla sua compagna Alena, che ha comunicato il lieto evento con un post pubblicato su Instagram.

Alessandro Nasi e Alena Seredova: dopo la bambina arriva il matrimonio?

Per Alessandro Nasi e Alena Seredova questo è un momento molto speciale della loro vita. L’arrivo della piccola, il cui nome rimane al momento ancora un mistero, coincide con un periodo molto particolare per il paese, che non ha tuttavia scoraggiato la coppia. Solo qualche tempo fa, Alena sottolineava quanto determinante fosse stato per lei l’incontro con Alessandro: “Per me è stato come tornare a casa dopo tanto tempo. È stato sorprendente e meraviglioso, un dono che la vita mi ha fatto”, e ancora “Valeva la pena vivere questa sofferenza per arrivare fin qui”. E ora che tutto è reso ancora più bello dalla bambina, ci si chiede se si possa parlare di matrimonio. In merito, la Seredova aveva dichiarato: “Se ci sposeremo? Forse sì, lui non si è mai sposato. Ho letto le statistiche le coppie che si sposano dopo i 70 anni durano di più quindi c’è tempo”.



