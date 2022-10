Alessandro Nasi, compagno Alena Seredova/ Lei: “è l’uomo della mia vita”

Alena Seredova: “con Alessandro Nasi sono tornata ad amare”

Alessandro Nasi è il compagno di Alena Seredova. La coppia è legata da diversi anni e ora sono pronti al grande passo del matrimonio. Proprio così, la modella della Repubblica Ceca e l’imprenditore italiano sono pronti a pronunciare il lieto si il prossimo anno. Un gioia immensa per la conduttrice che dopo due figli nati dal matrimonio con Gigi Buffon è tornata a ricredere nell’amore proprio grazie all’incontro con l’imprenditore. “Con la fine del mio matrimonio pensavo non mi volesse più nessuno, persino mia madre lo diceva – chi ti prende alla tua età con due bambini – e, invece, c’è sempre quella persona nel mondo che aspetta te” – ha dichiarato proprio la Seredevo in una intervista rilasciata a Verissimo.

Proprio la Seredova parlando del compagno ha detto: “Alessandro Nasi mi ha aiutata molto con il suo modo di essere. È totalmente atipico rispetto a quello che mi attraeva prima. Il fatto che Alessandro non abbia mai letto un giornale di gossip e non aveva la più pallida idea di chi io fossi mi ha aiutato. All’inizio è stato molto paziente, mi stava vicino consolandomi. Oggi sono tornata ad amare”.

Alena Seredova e Alessandro Nasi genitori

Dall’amore tra Alena Seredova e Alessandro Nasi è nata anche una bellissima bambina di nome Vivienne Charlotte nata nel 2020. La nascita della piccola ha cambiato la vita dell’imprenditore come ha raccontato proprio la Seredova: “Alessandro? L’abbiamo perso! È stato stupendo prima e dopo la gravidanza! Non c’è momento in cui lui non mi dice quanto sono bella, quanto è bella la nostra bimba… Ma non è scontato che sia così! Lui riesce sempre a girare le cose in modo da farmi vedere il sole”.

L’arrivo di Alessandro nella vita di Alena Seredova è stato importantissimo come ha raccontato proprio la showgirl che, dopo la fine della storia d’amore con Gianluigi Buffon, stava vivendo un momento di grande difficoltà. “Quando si chiude una porta non sempre arriva l’uomo della tua vita” – ha detto la showgirl a Verissimo precisando -” si è preso una donna con due figli, fragile, arrabbiata con tutti gli uomini e ha avuto la pazienza di farla rifiorire”.

