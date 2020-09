Alessandro Nasi, compagno Alena Seredova/ “Oggi abbiamo una famiglia equilibrata”

Alessandro Nasi è il compagno di Alena Seredova, la showgirl ospite della nuova puntata di Verissimo. Una storia d’amore importante quella nata tra il manager e l’ex moglie di Gigi Buffon suggellata anche dalla nascita della piccola Vivienne nata il 19 maggio 2020. “Quando si chiude una porta non sempre arriva l’uomo della tua vita” – ha dichiarato la modella e showgirl parlando dell’incontro con Alessandro, l’uomo con cui è tornata a sorridere dopo la separazione da Gigi Buffon, il padre dei suoi due figli David Lee e Louis Thomas. Ma chi è Alessandro Nasi? Classe 1974, Alessandro è nato a Torino in una famiglia molto importante: si tratta della famiglia Agnelli ed è il cugino di John e Lapo Elkann. In realtà ha lasciato Torino molto giovane trasferendosi a New York dove è cresciuto e ha studiato per diventare un top manager. Una carriera importante quella di Nasi che oggi ricopre il ruolo di vicepresidente di Exor, una holding finanziaria guidata e controllata dagli eredi della famiglia Agnelli.

Alena Seredova: “Un matrimonio con Alessandro Nasi? Prima o poi…”

Alessandro Nasi oggi è il compagno di Alena Seredova che ha conquistato con il suo carattere schivo e riservato. Proprio la Seredova durante un’intervista rilasciata a Vieni da Me di Caterina Balivo parlando del compagno ha detto: “si è preso una donna con due figli, fragile, arrabbiata con tutti gli uomini e ha avuto la pazienza di farla rifiorire. Sì, sono stata una donna fragile e senza fiducia”. L’amore tra i due è scattato diversi anni fa ed oggi, anche se sono diventati genitori della piccola Vivienne, la coppia non pensa minimamente al matrimonio. “Un matrimonio con lui? Penso che prima o poi quel momento arriverà. Lui non si è mai sposato” – ha precisato la Seredova che guardandosi alle spalle ha sottolineato – “tutto quello che non ti uccide, ti fortifica – ha confessato lei -. Dopo sono diventata una persona migliore. Certe cose non mi interessano più. Tra l’altro sono stata fortunata. Quando si chiude una porta non sempre arriva l’uomo della tua vita. Oggi abbiamo una famiglia equilibrata”.



