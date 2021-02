Alessandro, nuovo cavaliere Uomini e Donne/ “I figli sono un valore aggiunto per…”

Alessandro è uno dei nuovi cavalieri del trono over di Uomini e Donne. Il 39enne sta conoscendo diverse dame del parterre femminile tra cui Roberta Di Padua che scatena così la gelosia di Riccardo Guarnieri, Claudia e Maria. Quest’ultima sta uscendo anche con Maurizio, il cavaliere smascherato da Maria De Filippi. Alessandro racconta di aver ricevuto da Maria la richiesta di inviarle foto a petto nudo e di non aver accettato. Il cavaliere, poi, afferma di essersi trovato molto bene con un’altra dama che si chiama ugualmente Maria e che considera una persona semplice e alla mano. Alessandro, inoltre, si lascia andare ad alcune dichiarazioni che rassicurano Claudia la quale, nella scorsa puntata di Uomini e Donne, aveva chiuso con Gero Natale che ha ammesso di non vole accanto dei figli.

ALESSANDRO TRA ROBERTA DI PADUA E RICCARDO GUARNIERI

Alessandro rassicura Claudia. “I figli, per una donna, sono una cosa bellissima e non devono farti sentire sbagliata”, ammette il cavaliere che conferma di voler continuare a conoscere le dame che sta frequentando. Tra tutte, però, il cavaiere del trono over sceglie di ballare con Roberta Di Padua la quale accetta l’invito. La dama continuerà ad uscire ancora con Alessandro? L’atteggiamento di quest’ultimo piace sia alle dame che sta conoscendo che a Gianni Sperti e Tina Cipollari. Ad oggi, tuttavia, appare difficile capire chi sia la preferita di Alessandro il quale continuerà a conoscere le dame a cui ha lasciato il numero e che le hanno lasciato, a loro volta, il numero.



