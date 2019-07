Alessandro Paci/ Il jolly toscano alla ricerca di riscatto (La sai l’ultima)

Alessandro Paci ritornerà anche questa sera, venerdì 19 luglio 2019, in occasione del nuovo appuntamento di La sai l’ultima?. La scorsa settimana lo abbiamo visto come jolly della squadra rossa di Scintilla, protagonista della manche sulle barzellette pepate che non lo ha visto però vincente contro il rivale Ignazio Deligia. Il match infatti è stato vinto da Biagio Izzo, anche se Paci ha cercato di risalire la china grazie alla sua barzelletta. Con il suo noto accento toscano, il comico ha scelto il tema genitori ed in particolare ha parlato del noto contrasto fra moglie e suocera. La barzelletta riguarda infatti due mogli impegnate a lamentarsi dei rispettivi mariti e del difficile confronto con la perfezione delle loro madri. Su consiglio dell’amica, una delle due sceglie di tentare l’approccio passionale, indossando della lingerie nera con la speranza di riuscire a centrare il bersaglio. Anche in questo caso però il pensiero del marito finirà alla madre, dopo aver creduto che la moglie fosse in lutto per qualcosa accaduto alla donna. 8,1 per il punteggio parziale di Scintilla: nonostante le risate, Paci non ha permesso comunque alla sua guida di superare i rivali.

ALESSANDRO PACI A LA SAI L’ULTIMA?

Alessandro Paci e gli altri due jolly di La sai l’ultima? hanno dedicato un pensiero speciale a Pippo Franco durante la puntata della settimana scorsa. Il comico ha scelto infatti di replicare una delle barzellette più famose del noto conduttore, volto storico del Bagaglino e di tante commedie all’italiana. Primo a finire sotto ai riflettori, l’artista toscano ha sfoderato una storiella su un marito che cerca di vendere la moglie al Cairo, nonostante un’offerta scadente da parte di un’egiziano. Clicca qui per guardare il video di Alessandro Paci. Una vera e propria freddura quella del comico, che ha comunque centrato il bersaglio. La scena però è stata rubata dalla rivale Valentina Persia, che dopo aver scelto una barzelletta di maggior durata è riuscita a valorizzare al meglio il repertorio storico di Pippo Franco.

