Alessandro Parabiaghi, chi è Alexmagix di Tu si que vales?/ “Raul Cremona mi ha aiutato e supportato”

Alessandro Parabiaghi è tra i finalisti di Tu si Que Vales 2021, il talent show di successo condotto da Belén Rodríguez, Martín Castrogiovanni e Alessio Sakara. Il mago è stato uno degli indiscussi protagonisti di questa edizione sin dall’inizio: la sua prova sul palcoscenico, infatti, ha conquistato davvero tutti. A cominciare dalla giuria composta da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi fino a Belen Rodriguez che si è prestata in uno dei suoi giochi di magia con le carte. Il mago ha lasciato tutti senza parole al punto che dopo la prova i voti sono stati unanimi: quattro si da parte della giuria e l’87% di preferenza da parte della giuria popolare rappresentata da Sabrina Ferilli.

Tutti sono rimasti entusiasti dalla prova del mago che è stato definito fantastico da Rudy Zerbi, mentre Maria De Filippi ha confessato di avergli fissato a lungo le mani pur di scoprire il trucco. Complimenti anche da parte di Teo Mammucari: “quando uno fa un gioco di magia, qualsiasi cosa fa va bene. Ma con le carte, venire qua e riuscire anche a superare l’emozione davanti a noi, è una cosa complicata. Sei stato bravissimo”.

Chi è il Alessandro Parabiaghi, il mago finalista di Tu si Que Vales 2021?

Classe 1985, Alessandro Parabiaghi conosciuto con il nome di Alexmagix è nato a Cinisello Balsamo il 18 giugno. Sin da bambino si è appassionato al mondo della magia grazie al papà. A soli 16 anni si è lanciato su internet aprendo un canale YouTube “TheNewMagicWizard”. Nel 2013 pubblica il suo primo video di Street Magic e tre anni dopo viene scelto dal canale Super Tv per condurre Street Magic. Intervistato da Il giorno, il giovane mago ha raccontato come è nata la sua passione: “fin da piccolo ero affascinato da un gioco che faceva mio padre, il classico trucco della monetina che compare e riappare dietro l’orecchio. Trucco che, peraltro, mio padre non mi ha mai svelato. Poi, a 15 anni, sono andato a una fiera di modellismo e in un angolo c’era un mago che faceva una serie di giochi di prestigio. Sono rimasto lì 3 o 4 ore vedendoli molte volte, e naturalmente senza capirne nemmeno uno”.

Nonostante tutto però la magia ha avuto il sopravvento, visto che Alessandro è stato colto da un vortice di emozioni: “ma ho avvertito una tale emozione, un tale stupore, che ho deciso che dovevo farla provare a mia volta agli amici. Ho poi avuto la fortuna di incontrare Raul Cremona al Clam che mi ha aiutato e supportato … L’80% dei numeri li ho riadattati. Non si tratta tanto di inventare un trucco nuovo, quanto la sua presentazione. La presentazione vale il 90% dell’effetto, la gente non ti ricorda tanto per la magia, quanto per quello che sei capace di raccontare”.



