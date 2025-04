Torna nel salotto di Caterina Balivo a La volta buona il noto attore Alessandro Preziosi, che abbiamo visto in numerosi progetti di successo nel corso degli anni. Da serie apprezzatissime come Elisa Di Rivombrosa fino alle innumerevoli avventura al cinema, per l’artista è ora tempo di guardare avanti e pensare a delle novità. Presto rivedremo l’attore nel nuovo film Aspettando Re Lear, un’opera contemporanea pronta a interessare i tantissimi fan dell’attore, la cui uscita è prevista per il prossimo cinque maggio.

All’interno del nuovo atteso progetto di Alessandro Preziosi troveremo riflessioni esistenziali legate all’allestimento teatrale del Re Lear di Shakespeare, un documentario che si trasforma nel corso dello spettacolo e diventa un vero e proprio viaggio immersivo per il pubblico.

Alessandro Preziosi e il matrimonio finito con Vittoria Puccini

Come noto, il celebre attore in passato ha vissuto una storia speciale con Vittoria Puccini, nota attrice che è stata legata al collega per circa dieci anni. Al termine del loro rapporto è arrivata però la separazione, che ha ovviamente scosso anche i tanti fan della coppia. Dalla loro relazione è nata anche la figlia Elena nel 2006:

“La nascita di Elena è stata una esplosione di luce, e poiché il mondo, quello bello e sano, vive anche di luce riflessa” aveva detto in una vecchia intervista rilasciata a TV Sorrisi e canzoni l’artista. Oggi l’attore ha ritrovato la felicità con Delfina Fendi, direttrice di un brand di gioielli che in passato è stata legata anche con Claudio Santamaria.