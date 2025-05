Alessandro Preziosi è tra gli ospiti della nuova puntata di Belve, il programma di interviste campione d’ascolti condotto da Francesca Fagnani in prima serata su Rai2. L’attore e regista è pronto a raccontarsi a cuore aperto rivelando dettagli finora mai confessati sulla sua vita privata, ma anche professionale. In pochi sanno che in passato Alessandro era un promettente avvocato che ha seguito le orme del padre per poi lasciarsi travolgere dal fuoco della recitazione. “Facevo l’avvocato come papà” – ha raccontato l’attore nel programma di Caterina Balivo precisando – “Poi ho capito che ci sono sempre tante cose che ti segnano”. Preziosi ha poi parlato d’amore e di come tutte le volte in cui ha provato qualcosa di speciale per qualcuno, questa persona gli si è poi palesata sempre davanti per anni. Uno strano scherzo del destino con cui l’attore ha imparato a convivere.

La fama di Alessandro Preziosi è legata anche alla sua vita privata che è stata spesso oggetto di gossip. In passato, infatti, l’attore ha vissuto una lunga e travolgente storia d’amore con Vittoria Puccini conosciuta sul set della fiction cult “Elisa di Rivombrosa”. Proprio come i protagonisti della serie che ha fatto sognare milioni di persone, i due si sono perdutamente innamorati e dalla loro unione è nata anche la figlia Elena. Poi la fine dell’idillio diventato di dominio pubblico con tanto di copertine di giornali e magazine. Dalla storia d’amore successiva con Rossella Zito, l’attore ha avuto il secondo figlio Andrea Eduardo.

Alessandro Preziosi papà, il rapporto con i figli

Non solo attore, Alessandro Preziosi è anche papà di due splendidi figli nati da due relazioni differenti. Proprio l’attore parlando della prima paternità ha confessato: “ero ancora uno studente, non sapevo quali valori trasmettere anche se è venuto tutto in maniera naturale”.

La nascita di un figlio ti cambia la vita e lo sa bene anche Preziosi, che ha speso parole importanti per la sua vita da padre degli ultimi anni. Tanti cambiamenti, nuove esigenze e novità che hanno portato Alessandro Preziosi a godere di nuove abitudini, un amore senza limiti come quello dei figli, in aggiunta a quello dei fan al quale non ha mai rinunciato nel corso degli anni. Sul suo passato sentimentale, l’attore ha ammesso a Belve: “Ho sofferto meritatamente per amore. Ho meritato perché non ho seminato bene”.

