Alessandro Preziosi: da Rossella Zito, Vittoria Puccini a Costanza/ Chi è la nuova fidanzata

Alessandro Preziosi sarà ospite questa domenica a Da noi… A ruota libera, ripercorrendo tutte le tappe fondamentali della sua carriera senza dimenticare gli impegni futuri. Nel racconto, non mancheranno certamente i riferimenti alla sua vita privata e in particolare alle storie più importanti che hanno portato alla nascita dei suoi due figli, Andrea Eduardo ed Elena, nati rispettivamente dalle relazioni con Rossella Zito e Vittoria Puccini. Alessandro Preziosi e Rossella Zito sono stati insieme a ridosso degli anni ’90 e per diversi anni. Dalla loro relazione è nato il primogenito dell’attore, Andrea Eduardo, nel 1995. Tra alti e bassi la relazione è finita senza troppi strascichi, salvo l’indiscrezione di diversi anni fa secondo la quale tra i due ci sarebbe stato un ritorno di fiamma nel 2011 che non ha però avuto un seguito.

La storia tra Alessandro Preziosi e Vittoria Puccini è nata invece sul set, precisamente durante le riprese della fiction Elisa di Rivombrosa. Dalla loro relazione – nel 2006 – è nata Elena, seconda figlia dell’attore. La storia d’amore tra i due attori è durata 6 anni, dal 2004 e 2010, terminata per ragioni mai specificate dai diretti interessati. Vittoria Puccini ha più volte sottolineato la stima nei confronti dell’ex, come dimostrato dalle dichiarazioni in merito al suo ruolo di padre: “E’ un padre meraviglioso, non sono preoccupato quando Elena è con lui. La cosa importante è che il canale dell’amore non si interrompa”.

Alessandro Preziosi e la nuova fidanzata: chi è Costanza

Dopo le due relazioni importanti con Rossella Zito e Vittoria Puccini, culminate con la nascita di due splendidi figli, Alessandro Preziosi è stato molto più restio nel raccontare la propria vita sentimentale. La maggiore riservatezza è partita dopo la relazione con Greta Carandini, durata 5 anni a partire dal 2011 e terminata nel 2016. Secondo le poche informazioni reperibili, il cuore di Alessandro Preziosi sarebbe attualmente occupato da una nuova fiamma, una donna di nome Costanza.

La storia tra Alessandro Preziosi e Costanza avrebbe avuto inizio nel 2021 e tutto sembrerebbe andare per il meglio. A differenza della notorietà dell’attore, la nuova fidanzata pare essere lontana dalle luci della ribalta e professionalmente non ha legami con il mondo dello spettacolo. Non a caso, è praticamente impossibile trovare informazioni chiave legate alla vita privata e al percorso sentimentale con Alessandro Preziosi. Agli appassionati di gossip non sono ancora chiare le ragioni del massimo riserbo di entrambi in merito alla relazione, catturata con alcuni scatti solo in rare occasioni. E’ lecito aspettarsi che l’attore aggiunga dettagli sull’amore ritrovato proprio nel corso della sua intervista a Da noi… A ruota libera.

