Alessandro Preziosi e Elena, ex e figlia di Vittoria Puccini/ “Avevo paura che…”

Chi è Alessandro Preziosi, l’ex compagno di Vittoria Puccini

Alessandro Preziosi e Vittoria Puccini si innamorarono sul set di Elisa Di Rivombrosa nel 2014. All’epoca lei aveva solo 23 anni, mentre lui di anni ne aveva 31 ed aveva già un figlio, Eduardo, nato nel 1995 dalla relazione con Rossella Zito. I due sono stati insieme per circa sei anni e dal loro amore nel 2007 è nata la loro unica figlia, Elena. Nel 2010 il loro addio, che fu un colpo al cuore per tutti i loro fan. In un’intervista rilasciata a Vanity Fair qualche tempo fa, l’attore aveva detto: “Ci si sposa in due. Con Vittoria non è accaduto, forse per pigrizia, o per debolezza. Arriva un momento in cui, se ti ami, ti sposi: punto”. Da questa dichiarazione sembra che il mancato matrimonio abbia a che fare con il loro addio.

Fabrizio Lucci, chi è il compagno di Vittoria Puccini/ "Con lui ho messo da parte…"

L’attore ha poi parlato anche della sua dedizione al lavoro, che si sarebbe inserita nel suo rapporto, logorandolo: “Purtroppo io, invece di concentrarmi sul mio rapporto di coppia, ho disperso le forze lavorando come un pazzo. Sono andato otto mesi in tournée con Amleto, pensando che, quando mi sarei fermato, tutto sarebbe tornato come prima. E invece, quando mi sono fermato, il nostro rapporto non c’era più”. La figlia Elena non avrebbe sofferto molto per la separazione dei genitori. Vittoria Puccini ha infatti ammesso più volte che Alessandro è stato un padre presente.

Vittoria Puccini/ "Nuovo film? Ogni volta è un regalo. Amore? Meritiamo una cosa..."

Vittoria Puccini e il rapporto con la figlia Elena: “Le racconto le mie fragilità…”

Elena è nata nel 2006. La figlia di Vittoria Puccini e Alessandro Preziosi oggi ha 16 anni. Della ragazza non si sa moltissimo, ma dalle sue apparizioni sul profilo social di mamma possiamo notare immediatamente lunghi capelli biondi, occhi azzurri e un sorriso che ricorda quello della madre. Parlando del rapporto con la figlia, in un’intervista a Elle, Vittoria Puccini aveva rivelato: “Le racconto le mie fragilità come lei mi racconta le sue. Le dico quando sbaglio un provino, quando temo di non essere scelta, quando ci rimango male per qualcosa che mi hanno detto, le racconto senza paura tutto quello che c’è di imperfetto nella mia vita”.

Alessandro Preziosi ex marito di Vittoria Puccini e la figlia Elena/ "Non riuscivo a..."

Vittoria Puccini e Alessandro Preziosi nel corso degli anni hanno parlato poche volte con la stampa della fine del loro rapporto sentimentale. Entrambi hanno raccontato di essere rimasti in ottimi rapporti. La Puccini un’ intervista aveva ammesso che la sua più grande preoccupazione riguardava la figlia: “Per questa separazione ho sofferto molto. E poi avevo paura delle conseguenze su nostra figlia. Ma il tempo cura le cose. Siamo stati bravi a mettere sempre Elena al primo posto e a venirci incontro con i nostri lavori, per fare in modo che stesse il più possibile con entrambi”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA