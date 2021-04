Alessandro Preziosi, ex di Vittoria Puccini/ “Siamo legati per nostra figlia Elena”

La sua vita è oggi legata a quella del compagno Fabrizio Lucci, ma Vittoria Puccini ha fatto sognare tanti telespettatori per la sua storia d’amore col celebre attore Alessandro Preziosi. Un sogno nato ai tempi di Elisa Di Rivombrosa, la fiction che li ha visti per la prima volta sul set e che li ha fatti innamorare. Una bellissima storia d’amore, la loro, che ha portato nel 2006 alla nascita di Elena, la loro bambina.

Purtroppo tutto è finito qualche tempo dopo: “Perché è finita? È una questione di alchimia, di ingranaggio: io non tiravo fuori il meglio di lui e viceversa. – ha raccontato in un’intervista al settimanale F – Per questa separazione ho sofferto molto. E poi avevo paura delle conseguenze su nostra figlia. Ma il tempo cura le cose. Siamo stati bravi a mettere sempre Elena al primo posto e a venirci incontro con i nostri lavori, per fare in modo che stesse il più possibile con entrambi”.

Vittoria Puccini: “Alessandro Preziosi è un padre presente”

Una separazione che, dunque, non ha messo a repentaglio il loro rapporto umano. Anzi, Vittoria Puccini ha tenuto a precisare che: “Alessandro è un padre super presente. Cresciamo insieme nostra figlia, che è stata fortemente voluta nonostante la mia giovane età. Ho sempre avuto un forte istinto materno e sono contenta, perché io e Elena siamo cresciute insieme. Lei è una ragazzina molto serena, con la quale ho un ottimo dialogo. Lo stesso che ho sempre avuto con i miei genitori”, ha detto l’attrice.

