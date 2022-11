Alessandro Preziosi ex marito di Vittoria Puccini e la figlia Elena/ “Non riuscivo a…”

Chi sono Alessandro Preziosi e Elena, l’ex compagno e la figlia di Vittoria Puccini

Vittoria Puccini e Alessandro Preziosi hanno avuto un’intensa storia d’amore. La coppia è stata insieme dal 2004 al 2010. Dalla loro unione è nata nel 2006 la figlia Elena, oggi adolescente. Lei originaria di Firenze, lui di Napoli, si sono trovati fin da subito. L’intesa era grandiosa e per questo la notizia della rottura ha colto tutti i fan di sorpresa. Elena ha sofferto molto all’inizio per la separazione dei suoi genitori pur se non ha mai perso il rapporto con il padre. Nel corso di un’intervista, Vittoria Puccini ha infatti dichiarato: “Alessandro è un padre d’oro e non devo mai preoccuparmi quando lei è con lui. L’importante è che il canale dell’amore non venga interrotto”.

Vittoria Puccini/ "Nuovo film? Ogni volta è un regalo. Amore? Meritiamo una cosa..."

Perché è finita la storia d’amore tra Vittoria Puccini e Alessandro Preziosi? Sembra che tra i due fosse finito il sentimento. Infatti la stessa Puccini aveva ammesso: “Alessandro è stato un grande amore. La nostra storia è finita per una questione di alchimia, di ingranaggio. Io non riuscivo a tirare fuori il meglio in lui e viceversa”. Parole condivise poi dallo stesso Alessandro Preziosi: “Ci si sposa in due. Con Vittoria non è accaduto, per pigrizia o debolezza. Arriva un momento in cui, se ti ami, ti sposti. Punto. Purtroppo io, invece di concentrarmi sul rapporto, ho disperso le forze lavorando come un pazzo. Sono andato otto mesi in tournée con Amleto, pensando che, una volta fermatomi, tutto sarebbe tornato come prima. E invece il nostro rapporto non c’era più”.

Fabrizio Lucci, chi è compagno Vittoria Puccini/ "Crocerossina? Con lui non serve perché.."

Perché Vittoria Puccini e Alessandro Preziosi si sono lasciati?

Vittoria Puccini e Alessandro Preziosi si sono conosciuti sul set della fiction Elisa Di Rivombrosa. I due hanno fatto sognare dal primo istante i loro fan anche se poi la loro relazione è naufragata. Dopo la fine della loro storia d’amore, i due sono stati per un po’ di tempo da soli e poi si sono rifatti una vita. Adesso lui è felice insieme ad un’altra donna ed anche lei ha trovato un nuovo compagno del quale sembra essere molto innamorata. Ad ogni modo, sembrerebbe che nessuno dei due abbia dimenticato la loro storia d’amore vissuta intensamente e poi finita.

Mio fratello, mia sorella/ Su Canale 5 un film leggero ma interessante

Soltanto recentemente la nota Vittoria nel corso di una intervista ha voluto raccontare e svelare i motivi che hanno portato i due a lasciarsi. Oggi i due crescono insieme Elena e sono riusciti a creare un ottimo rapporto nonostante non stiano più insieme. Dopo l’addio lei è stata legata per qualche tempo a Claudio Santamaria, oggi sposato con Francesca Barra, in seguito ha trovato l’amore con Fabrizio Lucci, direttore della fotografia. Lui ha vissuto un’intensa relazione con Greta Carandini, studentessa di archeologia, mentre oggi è innamorato di Elettra Pierantoni, sceneggiatrice e nipote di Ennio Fantastichini.











© RIPRODUZIONE RISERVATA