Alessandro Preziosi fidanzato?/ Una misteriosa bionda si fionda sui suoi addominali..

Solo un pranzo o una consumazione insieme ad un’amica o una nuova fiamma con la quale passeggiare allegramente sotto l’occhio attento dei paparazzi? Le foto di Alessandro Preziosi pubblicate dal settimanale Oggi insospettiscono i fan dell’attore che in queste settimane è tornato in tv, su Canale5, con gli episodi storici della fiction che lo ha lanciato presso il grande pubblico, Elisa di Rivombrosa. Le foto del settimanale mostrano l’attore in giro per Roma fianco a fianco con una misteriosa biondina dal lungo abito bianco e dagli stivaletti marroni che non solo sembra essere molto complice del suo compagno di giochi ma che, ad un certo punto, si fionda anche sui suoi addominali facendo notare all’attore che forse sotto la maglia qualche difetto c’è magari proprio dovuto al lockdown che ha costretto tutti in casa nei mesi scorsi.

ALESSANDRO PREZIOSI FIDANZATO CON UNA MISTERIOSA BIONDA?

Ma chi è la misteriosa biondina paparazzata con Alessandro Preziosi dal settimanale Oggi? Non abbiamo dettagli su di lei ma, al momento, solo le foto pubblicate nel numero in edicola oggi in cui vediamo i due in giro per Roma fianco a fianco, sorridenti e complici dopo un pranzo consumato in piazza Navona, sarà davvero al nuova fidanzata dell’attore? Al momento la sua vita privata rimane un mistero anche se ormai da qualche mese è terminata la lunga relazione con la studentessa Greta Carandini, di 16 anni più giovane di lui. Per il settimanale Oggi sembra che l’attore abbia ritrovato già l’amore alla soglia dei suoi 50 anni, con una serie di relazioni fallite alle spalle e ben due figli, Andrea Eduardo, 25 anni, ed Elena, 14. Se son rose…



