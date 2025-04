Piccolo e grande schermo non hanno segreti per Alessandro Preziosi, tra gli attori più stimati del nostro Paese; oggi, nel salotto de La Volta Buona, non si racconta però unicamente dal punto di vista delle splendide esperienze vissute nel corso della sua carriera. Incalzato da Caterina Balivo, sposta il focus sui suoi affetti più grandi e in particolare sul rapporto con i figli: Andrea ed Elena. Avuti da due relazioni differenti e soprattutto in due momenti di vita separati e diversi dal punto di vista della sua maturità e consapevolezza della vita.

“Non avevo idea di che cosa mi potesse riservare la vita, diventare padre invece mi ha aiutato molto”, inizia così Alessandro Preziosi che da giovanissimo ha vissuto l’esperienza della paternità con la nascita del suo primo figlio, Andrea: “Nel momento in cui è nato, con grandi anche difficoltà ma supportati dalla famiglia, ti accorgi che non puoi tornare indietro; in questi casi ‘l’uomo supera se stesso’, ed è quello che io ho fatto quando è nato mio figlio Andrea. In particolare quando ho smesso di portarlo sulle spalle e ho iniziato a guardarlo e dargli la mano”.

Alessandro Preziosi a La Volta Buona: “Ai figli serve la presenza…”

Prosegue il racconto di Alessandro Preziosi a La Volta Buona con ulteriori dettagli a proposito del suo rapporto con i figli, Andrea ed Elena. L’attore ama in maniera viscerale entrambi ma, data la distanza temporale ed esistenziale, ha spiegato come l’approccio sia stato inevitabilmente differente. “E’ cambiato il modo in cui li ho amati; mio figlio Andrea l’ho amato attraverso la musica, la poesia, anche perchè ero più lontano. Ai figli serve la presenza con il corpo… Anche con Elena sono riuscito a costruire uno splendido rapporto; sono stati due momenti diversi perchè credo di essere cambiato io, non so se in meglio o in peggio…”.