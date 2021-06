Alessandro Preziosi/ “Masantonio? Uno dei ruoli più intimi come attore”

Alessandro Preziosi torna in tv nella fiction Masantonio su Canale 5. Una nuova importante prova attoriale per l’attore partenopeo che dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni ha rivelato qualche dettaglio sul suo personaggio. “Masantonio è uno dei ruoli più intimi che mi è capitato di tirar fuori dalla sacca disordinata delle mie velleità attoriali” – ha confessato Preziosi che parlando del suo personaggio ha aggiunto – “non è un medium e non ha superpoteri, ma ha un dono, che è quello di riuscire a “sprofondare” nelle persone, tanto da parlare con loro anche quando non ci sono”.

Alessandro Preziosi/ "Il mio inizio di carriera? Nella povertà.."

Un personaggio molto profondo capace di creare empatia con chi lo circonda come sottolineato proprio dall’attore: “Masantonio è una persona profondamente empatica, riesce a fare spazio dentro di sé per ascoltare qualcun altro”. Tra gli attori più bravi e richiesti del panorama artistico italiano, Preziosi ancora oggi sorride quando la stampa lo etichetta come “sex symbol” oppure come “l’uomo inaffidabile”. “Sul sex symbol mi viene da ridere e sorridere, passare ancora per un sex symbol a 50 anni… Mi verrebbe da dire: “Grazie, quant’è? Quanto vi devo pagare?” – ha detto l’attore che non nasconde di essere una persona iper curiosa.

Alessandro Preziosi, ex di Vittoria Puccini/ "Siamo legati per nostra figlia Elena"

Alessandro Preziosi ha una fidanzata? “non c’è cosa più bella dell’amore”

“Ho una grande curiosità. Per quanto posso sembrare a volte indelicato, invadente e ingombrante” – prosegue Alessandro Preziosi dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni che nel corso degli anni ha visto cambiare, in parte, anche il suo pubblico di fan. Prima ad attenderlo fuori dai camerini c’erano tantissime donne e ragazzine, oggi non mancano anche gli uomini. “Con il tempo il mio mestiere ha smesso di essere oggetto di culto solo estetico e mi sono guadagnato un po’ di attenzione sui contenuti, c’è più gente curiosa e che ti ringrazia. Prima si muovevano anche solo per un autografo o una foto. Potevo leggergli l’elenco del telefono” – ha raccontato l’indimenticabile Fabrizio Ristori di “Elisa di Rivombrosa”, la soap in costume che gli ha regalato la grandissima popolarità. Un film a cui è legato profondamente è Mine Vaganti di Ferzan Ozpetek: “mi ha insegnato un modo di recitare che fosse per un pubblico vicino alla mia punta del naso”.

Alessandro Preziosi fidanzato?/ Una misteriosa bionda si fionda sui suoi addominali..

Impossibile non parlare di Covid e pandemia, una terribile esperienza che ha cambiato le vite di tutti noi. “Il Covid umanamente ci migliorerà” – aveva dichiarato qualche mese fa l’attore che oggi è ancora di questo parare: “penso che gli effetti di questa situazione si possano in parte già ve- dere in contesti sociali molto diversi. Migliorarsi vuol dire andare a scoprire qualcosa”. Infine sulla questione sentimentale, l’attore rivela: “in questo momento non c’è niente, ma sono molto ben predisposto. Prima ci vuole ordine, poi le cose belle arrivano e non c’è cosa più bella dell’amore”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA