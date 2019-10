Alessandro Proto, parla la mamma/ Video Le Iene: “Non puoi andare avanti così”

Alessandro Proto è finito in carcere con l’accusa di truffa aggravata e riciclaggio, ma il programma “Le Iene” continua ad occuparsi di lui. L’inviata Veronica Ruggeri ha intervistato infatti la mamma del “re delle truffe”. Dopo i servizi realizzati la donna ha contattato la trasmissione per cercare di fare chiarezza sul figlio. Ma alla fine i dubbi restano e stasera l’inviata spiegherà perché attraverso il servizio che andrò in onda nella puntata di oggi, dalle 21.15 su Italia 1. «Alessandro, così non puoi andare avanti. Avevi, non so se ce l’hai ancora, una famiglia, due figli stupendi, ti vuole bene la mamma…», queste le parole in un video che anticipa il servizio. Ma Alessandro Proto ha truffato anche la sua famiglia? Possibile che nessuno sapesse nulle delle sue truffe? Anche a questa domanda proverà a dare una risposta oggi “Le Iene”, che in questi mesi ha raccolto diverse testimonianze.

ALESSANDRO PROTO, LE IENE SUL “RE DELLE TRUFFE”

Nel primo servizio Veronica Ruggeri ha intervistato Alessandro Proto e ha raccontato la storia di Anna, una donna di 49 anni malata di cancro a cui l’uomo avrebbe spillato 130mila euro. Questa era la somma che la donna aveva messo da parte per la chemioterapia. Nel secondo servizio, invece, è stata ascoltata un’altra donna che denuncia di essere stata truffata dal finanziere. Ha spiegato a “Le Iene” di aver fatto 237 bonifici ad Alessandro Proto per un totale di oltre 500mila euro. La Iena Veronica Ruggeri ha approfondito il caso al punto tale da far emergere il suo metodo: ci sono malattie finte, incarcerazioni finte, una montagna di bugie grazie alle quali è riuscito a spillare un sacco di soldi alle sue vittime. Ma in alcuni casi si è tradito: ad esempio, c’è un video che sostiene di aver girato da una stazione di polizia, ma in realtà alle sue spalle si vede una tapparella, la stessa della sua abitazione che compare in un altro video.





