Alessandro Rausa contro Brando Ephrikian per la scelta a Uomini e Donne/ Brutto gesto in studio: il video

Alessandro Rausa contro Brando Ephrikian per non aver scelto Beatriz a Uomini e Donne: cos’è accaduto

Chi ha seguito le ultime puntate di Uomini e Donne, sa che Brando Ephrikian ha finalmente fatto la sua scelta. Il tronista ha deciso di iniziare una relazione fuori dal programma con Raffaella Scuotto, lasciando la rivale Beatriz D’Orsi delusa e in lacrime. La scelta di Brando ha sollevato del malcontento anche in studio, come dimostrato dal gesto fatto da Alessandro Rausa.

Il cavaliere di Uomini e Donne, che il pubblico conosce soprattutto per la lunga frequentazione con l’ex dama Pinuccia, quando Brando ha annunciato di voler iniziare la scelta da Beatriz, ha lasciato lo studio indignato. Chi viene chiamato per prima in studio è solitamente la persona non scelta dal tronista, ed è proprio questa consapevolezza ad aver portato Alessandro ad andarsene, perché furioso col tronista.

Brando non saluta Alessandro a Uomini e Donne: il mancato gesto divide il web

Alessandro avrebbe dunque voluto che Brando scegliesse Beatriz invece di Raffaella, da qui il gesto che molti utenti del web hanno criticato. A quanto pare a rimanerci male è stato lo stesso Brando, visto quanto poi accaduto poco dopo proprio con Alessandro in studio. Dopo la scelta e il lieto fine con Raffaella, Brando ha salutato tutti i membri del cast e del parterre. Uno per volta, il tronista ha salutato i cavalieri in studio ma, arrivato al momento di salutare Alessandro Rausa, è passato avanti, non degnandolo di uno sguardo e, dunque, non salutandolo. Il cavaliere, che si era proteso per dargli la mano, è dunque rimasto in piedi, col volto effettivamente deluso del mancato gesto del tronista. Un gesto, quello di Brando, che ha diviso il web: c’è chi lo ha accusato di essere stato maleducato e chi, invece, si è detto d’accordo con lui.

tina: un ragazzo educato, per bene, buono, davvero raro trovarne uno così al giorno d’oggi

sempre brando che non saluta un uomo di 93 anni (che si è alzato per salutarlo) perchè si è offeso che quello preferiva beatriz: #uominiedonne pic.twitter.com/6Rc2DXjlFP — claudia ⛈ (@arrogantdikhead) March 27, 2024

ALESSANDRO CHE SE NE VA PERCHÉ BRANDO NON SCEGLIE BEATRIZ ✈️✈️✈️ #UominieDonne pic.twitter.com/0U8c0CkM4I — Fabrizio Valerio (@frabiziovalerio) March 26, 2024













