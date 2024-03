Alessandro Rausa e Maria Teresa nuova coppia di Uomini e Donne/ Poi la sorpresa di Maria De Filippi

Alessandro Rausa e Maria Teresa nuova coppia di Uomini e Donne

Ancora petali rossi nello studio di Uomini e Donne. Dopo quelli scesi per la scelta di Brando e Raffaella Scuotto, dopo quelli per Adriano e Luna, nella puntata di Uomini e Donne del 28 marzo 2024 si è formata una nuova coppia. Maria De Filippi chiede di mettere al centro dello studio due sedie. “Ho aspettato parecchi mesi prima di farlo“, dice la conduttrice chiamando, poi, al centro dello studio Alessandro Rausa e Maria Teresa. “Vi ho sempre visto ballare insieme e ho aspettato prima di chiedervi cosa sta succedendo”, dice ancora la padrona di casa.

Alessandro, così, spiega di ballare e di frequentare Maria Teresa da diverso tempo soffermandosi, tuttavia, sull’ultima uscita. “Siamo andati a cena e poi c’è stato un bacio e ho sentito tutta la centrale elettrica“, dice il cavaliere del trono over.

Alessandro Rausa e Maria Teresa: ultimo ballo a Uomini e Donne

Maria De Filippi racconta della frequentazione di Alessandro e Maria Teresa che, poi, ballano insieme sulle note di “Un senso” di Vasco Rossi. Mentre sono al centro dello studio, su Alessandro e Maria Teresa scendono i petali rossi. Il cavaliere si emoziona pensando di dover abbandonare il programma, ma Maria De Filippi spiazza tutti.

“Voi siete l’unica scelta che rimane in studio. Alessandro non te ne vai, resti in trasmissione e balli con lei. Ora che sei più felice puoi riballare”, annuncia Maria De Filippi che fa cambiare la canzone facendo risuonare in studio “Senza parole” sempre di Vasco mentre tutto il parterre maschile e femminile si congratula con la nuova coppia.











