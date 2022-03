Alessandro Rausa, Uomini e Donne/ “Con Vincenza sto bene”: Pinuccia: “Aspetto…”

Alessandro Rausa, il cavaliere del trono over di Uomini e Donne che ha conquistato l’affetto del pubblico e di Tina Cipollari per il suo essere sempre gentile, è il protagonista della puntata di Uomini e Donne del 9 marzo. Maria De Filippi apre la puntata chiamando al centro Alessandro che, dopo aver chiuso l’amicizia con Pinuccia, ha cominciato a conoscere Vincenza con cui il feeling è stato immediato. Dopo aver trasmesso un filmato riassuntivo del percorso di Alessandro e Pinuccia, Maria De Filippi chiama al centro dello studio anche la signora Vincenza.

La conduttrice, notando lo sguardo di Pinuccia, chiede un parere sul rapporto tra Alessandro e Vincenzo. “Aspetto il verdetto”, annuncia la dama del trono over. La conduttrice lascia, poi, la parola sia ad Alessandro che a Vincenza.

Alessandro e Vincenza a Uomini e Donne, lei: “Non mi è scattato niente”

Alessandro ammette di essere interessato alla signora Vincenza e di voler portare avanti la conoscenza. “Con te mi trovo bene“, spiega il cavaliere, ma la dama ammette di non provare niente. Nonostante tutto, però, decide di uscire ancora per un po’ con Alessandro. “Ma a cosa serve?“, chiede Gianni Sperti.

Anche Maria De Filippi condivide il pensiero di Gianni Sperti, convinta che Alessandro non abbia bisogno di uscire con una signora per cortesia. “Non voglio obbligare nessuno”, aggiunge Alessandro. “Non devi perchè non è giusto per te“, commenta Maria De Filippi. “Vincenza è spaventata dall’età di Alessandro”, dice ancora la conduttrice. “Ma quanti anni di differenza ci sono tra te e Alessandro?”, chiede Tina Cipollari. “Una decina”, risponde la dama. “Non sono tanti”, dice la bionda opinionista. “Quindi Vincenza cerca un uomo più giovane?”, chiede Tina. “Quando lei dice che suo marito era più grande di lei e non vuole fare lo stesso errore, vuol dire che in futuro potrebbe occuparsi di lui e non lo vuole fare”, spiega la De Filippi.

