Rompe di nuovo il silenzio Alessandro Rizzo, ex fidanzato di Shaila Gatta che più volte si è fatto sentire in questi mesi in cui la ballerina era al Grande Fratello. E neanche stavolta risparmia le critiche per lei e per Lorenzo Spolverato, suo compagno al reality e con il quale oggi pare essere finita del tutto. Il ragazzo ha raccontato tutto a Lorenzo Pugnaloni, dichiarando di non essere interessato a quello che fa Shaila Gatta oggi: “Questa persona nella mia vita non conta niente“, spiega, facendo presente che se in questi mesi ha espresso opinioni è stato solo per legittima difesa.

Shaila Gatta, nuovo fidanzato dopo il GF? Beccata dai fan in aeroporto/ "Chi è la persona incappucciata"

Oggi Alessandro Rizzo precisa di aver vicino una persona che lo ama alla follia e lo rispetta, e racconta di essere in pace con sè stesso. Poi l’ulteriore stoccata: “Come dico sempre, volo alto e lascio ai piccoli queste miserie”. L’ex fidanzato di Shaila Gatta non risparmia i giudizi nemmeno nei confronti di Lorenzo Spolverato. Di lui dice essere un ragazzo molto intelligente, e che trova abbia una “buona predisposizione al mondo dello spettacolo“. Non solo, per lui ha un consiglio. Andiamo a scoprire cosa vuole dirgli!

Lorenzo Spolverato dimentica Shaila Gatta dopo il Grande Fratello/ Festa con Federica e Stefano

Alessandro Rizzo a The Couple con Lorenzo Spolverato? La sua risposta gela tutti

Nell’intervista a Lorenzo Pugnaloni, Alessandro Rizzo ha detto di avere un consiglio da dare a Shaila Gatta. “Gli consiglierei, soprattutto in questo periodo, di concentrarsi su se stesso e non pensare ad altro”, dice, spiegando che la vita va avanti. Alla fine, si parla di The Couple: “Se avesse la possibilità di partecipare a The Couple con Lorenzo in qualità di ex, accetterebbe?”, chiede Pugnaloni. Lui risponde secco, dicendo di non voler essere definito come l’ex di qualcuno. Oggi ribadisce di avere una sua identità e di essere contento così: “Chiaramente, contro Lorenzo non ho nulla, sono sicuro che anche lui sia d’accordo con me”.

Shaila lasciò l'ex fidanzato Alessandro Zarino con sms?/ Deianira Marzano rivela: "Non la prese benissimo..."