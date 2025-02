Shaila Gatta è una delle concorrenti più seguite del Grande Fratello, e per effetto domino anche il suo ex fidanzato Alessandro Rizzo è finito al centro del gossip. Durante questi mesi all’interno del reality, Shaila Gatta ha parlato dei suoi ex fidanzati, soprattutto dopo aver deciso di iniziare una storia d’amore con Lorenzo Spolverato. In particolare, la ballerina ha detto che uno degli uomini con cui è stata era violento sia a livello fisico e psicologico.

In un’intervista a Casa Chi, Alessandro Rizzo ha voluto chiarire alcuni punti dopo diverse accuse che gli sono state mosse anche velatamente, e tra le risposte che ha dato ai giornalisti c’è stata anche quella sul chiarimento rispetto ai tradimenti. Alessandro Rizzo ha confessato che in realtà è stata Shaila a tradirlo ripetute volte durante la loro relazione. “Io la conosco da quando eravamo bambini e poi siamo stati fidanzati sei anni” ha detto l’ex fidanzato della ballerina, che ha poi raccontato di essere stato con lei quando aveva 18 anni e lei solo 15. Insomma, si parla di tanto tempo fa.

Alessandro Rizzo secco su Shaila Gatta: “Sono caduto in depressione…”

“Non ci sentiamo più, noi ci siamo lasciati in una maniera civile, ma sono rimasto sorpreso dal dopo” continua Alessandro Rizzo, che poi ha svelato la parte più brutta della relazione: Shaila Gatta – secondo le sue dichiarazioni – lo ha tradito tante volte. “Ora ci rido“, dice il ragazzo, che ha confessato quanta sofferenza ha provato dopo i tradimenti, tanto da aver provato anche un periodo di depressione: “perché non accettavo le corna e portavo avanti la relazione“.

Verso la fine dell’intervista, Alessandro Rizzo ha spiegato come mai la relazione tra lui e Shaila Gatta è finita. La loro storia d’amore si è conclusa quando lui ha scoperto di essere stato tradito. Dopo un anno i due hanno poi deciso di rivedersi per un aperitivo, ma lei non era più la stessa e lo ha dipinto come un “demonio”. “Ha utilizzato termini molto forti, ha detto che sono stato violento psicologicamente e fisicamente, che la manipolavo. Chi ci conosce sa che non è vero“. Shaila Gatta risponderà alle sue dichiarazioni? Chissà se Alfonso Signorini prevederà un confronto con l’ex fidanzato al Grande Fratello…